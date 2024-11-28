Росія атакувала міста України ракетами і дронами: деталі

Ранкова атака на Україну. Фото з відкритих джерел

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

Ще близько 05:00 ранку Повітряні сили України повідомляли про активність чотирьох ворожих бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» Загалом Росія підняла 7 бомбардувальників. Також повідомлялось про атаку ударними дронами.

Вибухи лунали в Луцьку, Харкові, Одесі та на Сумщині, Рівненщині, Миколаїіщині, Волині.

Нагадаємо, що у Миколаєві через відключення електрики не працюють тролейбуси, трамваї та освітні заклади.

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Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що у частині міста зникла електроенергія. Не працює електротранспорт. На щастя, без постраждалих

«Працюємо з перевізниками щодо максимального випуску автобусів, щоб по максимуму перекрити ту кількість пасажирів, яку перевозив електротранспорт, автобусами. Підключаємо нашу критичну інфраструктуру, і «Луцьктепло», і «Луцьводоканал», до альтернативних джерел енергії», — сказав він.

Голова Волинської ОВА Іван Рудницький повідомляє, що на території області є прильоти. Також введені екстрені відключення світла. В обласному центрі також відомо про влучання та знеструмлення.

«На жаль, під час масованого удару ворога постраждала й Волинь. На території області є прильоти. Також введені екстрені відключення світла. До завершення повітряної тривоги залишайтеся в укриттях. Більше інформації згодом», — написав він

У Рівненській області понад 280 тисяч абонентів без світла. Проблеми з водою. Школи переходять на дистанційне навчання.

У Києві зафіксували падіння уламків на відкриту територію в Дарницькому районах. Пожежі та потерпілих немає, повідомив мер міста Віталій Кличко.

У Харкові пошкоджені виробничі корпуси підприємств і багатоповерхівка.

У Вінницькій області пошкоджені житлові будинки, знищено господарське будівлю. Є постраждала.

«Травмовано жінку, їй надається необхідна медична допомога. Всі відповідні служби працюють за профілем», — повідомили у Вінницькій ОВА.

У Сумській області знищено кілька об'єктів інфраструктури. Пошкоджені школи, лікарня, багатоповерхівки, об'єкти водопостачання.

В Одеській області було чутно вибухи, наразі без інформації стосовно наслідків

Слід зазначити, що в Україні наразі діють відключення світла через, обстріли росіян по енергетичній інфраструктурі країни.