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В облтеплоенерго готові забезпечувати опалення у Миколаєві під час блекаутів: усі котельні обладнані генераторами

Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго», фото: «МикВісті»Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго», фото: «МикВісті»

В «Миколаївоблтеплоенерго» готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.

Але в який термін генератори облтеплоенерго планують запустити у роботу ще невідомо, повідомив у коментарі «МикВісті» директор комунального підприємства Микола Логвінов.

— Генератори у нас є. Всі великі котельні обладнані генераторами, вони заправлені. Тому, як тільки буде команда, будемо запускати. Але зараз на вулиці плюсова температура і будинки ще прогріті. Тому немає сенсу запускати генератори. Будемо дивитись на прогноз погоди. Є план дій, він розроблений, і будемо працювати, — сказав Микола Логвінов

За його словами, завдяки генераторам котельні підприємства можуть забезпечувати теплом домівки миколаївців «скільки буде потрібно», однак не цілодобово. 

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— Вони будуть працювати і три дні, і чотири, і десять днів — скільки буде потрібно. Але вони будуть працювати не цілодобово, тому що це дуже великі витрати палива. І ресурс генераторів теж не безмежний, але є план дій, щоб люди послуги, буде досить комфортно, — додав він. 

Обстріл енергетики 28 листопада 

Російські війська зранку, 28 листопада, атакували Україну ракетами та ударними дронами. Вибухи пролунали у декількох областях, зокрема — на Миколаївщині

Через це в області ввели екстрені відключення електроенергії. А надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» у Миколаївській області.

Водночас у Миколаєві не курсують тролейбуси та трамваї, а на «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91. 

На залізниці через обстріли росіян знеструмлено ділянки залізниці — деякі поїзди рухаються з затримкою.

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