  • четвер

    28 листопада, 2024

  • 2.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 28 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 2.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Атака на Одещину: вже відомо про трьох постраждалих

Внаслідок ворожої ракетної атаки 28-го листопада по Одеському району постраждали три людини. Фото: Одеська ОВАВнаслідок ворожої ракетної атаки по Одеському району постраждали три людини. Фото: Одеська ОВА

Внаслідок ворожої ракетної атаки 28 листопада по Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Руйнувань зазнали 18 приватних будинків.

«Внаслідок атаки травмовано 3 місцевих мешканців, серед них 16-річний хлопець. Усі постраждалі отримали легкі тілесні ушкодження», — йдеться в повідомленні.

Реклама

В Одеському районі обстрілом пошкоджено щонайменше 18 приватних будинків, газопровід, господарські споруди та автомобілі.

У прокуратурі додали, що тип та кількість ракет, якими Росія атакувала регіон, встановлюється.

Крім того, голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що 28 листопада в лікарні від отриманих травм померла 26-річна дівчина, яка була поранена внаслідок російської дронової атаки 8 листопада.

Атака по Україні 28 листопада 

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

Вибухи лунали в Луцьку, Харкові, Одесі та на Сумщині, Рівненщині,  Миколаїіщині, Волині, Хмельниччині.

Також На залізниці через обстріли росіян знеструмлено ділянки залізниці. Деякі поїзди рухаються з затримкою.

Разом з тим надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» у Миколаївській області. Для інформування підрозділів про пожежі можна використовувати резервні номери телефонів.

Реклама

Читайте також:

новини

Які точки видачі води працюватимуть під час відключень світла у Миколаєві: адреси

Юлія Бойченко
новини

Миколаївські школярі можуть достроково піти на канікули через відключення світла, — віцемер Луков

Аліса Мелік-Адамян
новини

Комфорту поки не буде: у мерії Миколаєва розповіли про відключення світла, роботу транспорту та шкіл

Аліса Мелік-Адамян
новини

В облтеплоенерго готові забезпечувати опалення у Миколаєві під час блекаутів: усі котельні обладнані генераторами

Юлія Бойченко
новини

Підрядник нової клумби на Соборній пояснив, чому не встигає її добудувати та як пошкодили платан

Володимир Коваль

Комфорту поки не буде: у мерії Миколаєва розповіли про відключення світла, роботу транспорту та шкіл

Миколаївські школярі можуть достроково піти на канікули через відключення світла, — віцемер Луков

51 хвилина тому

Уряд перенаправив ₴3,8 млрд з підтримки бізнесу та розмінування на «1000 Зеленського» та «Національний кешбек»

ГРОШІ

Олена Козубовська

Головне сьогодні