Атака на Одещину: вже відомо про трьох постраждалих

Внаслідок ворожої ракетної атаки по Одеському району постраждали три людини. Фото: Одеська ОВА

Внаслідок ворожої ракетної атаки 28 листопада по Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Руйнувань зазнали 18 приватних будинків.

«Внаслідок атаки травмовано 3 місцевих мешканців, серед них 16-річний хлопець. Усі постраждалі отримали легкі тілесні ушкодження», — йдеться в повідомленні.

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В Одеському районі обстрілом пошкоджено щонайменше 18 приватних будинків, газопровід, господарські споруди та автомобілі.

У прокуратурі додали, що тип та кількість ракет, якими Росія атакувала регіон, встановлюється.

Крім того, голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що 28 листопада в лікарні від отриманих травм померла 26-річна дівчина, яка була поранена внаслідок російської дронової атаки 8 листопада.

Атака по Україні 28 листопада

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

Вибухи лунали в Луцьку, Харкові, Одесі та на Сумщині, Рівненщині, Миколаїіщині, Волині, Хмельниччині.

Також На залізниці через обстріли росіян знеструмлено ділянки залізниці. Деякі поїзди рухаються з затримкою.

Разом з тим надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» у Миколаївській області. Для інформування підрозділів про пожежі можна використовувати резервні номери телефонів.