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Рятувальники ліквідовують наслідки атак РФ по Україні: пошкодження у 14 регіонах

Рятувальники ліквідовують наслідки масованого удару по всій України. Фото: пресслужба ДСНСРятувальники ліквідовують наслідки масованого удару по всій України. Фото: пресслужба ДСНС

28 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, спричинивши значні пошкодження у 14 областях. 

Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки, повідомляє пресслужба відомства.

За даними ДСНС, загиблих немає. Одна людина отримала поранення в Одеській області.

Зазначається, що російські війська атакували столицю та Київську область, а також Волинську, Харківську, Вінницьку, Одеську, Чернівецьку, Сумську, Рівненську, Львівську, Кіровоградську, Хмельницьку, Івано-Франківську та Миколаївську області.

На Миколаївщині та Вінниччині до робіт залучені сапери ДСНС.

Рятувальники ліквідовують наслідки масованого удару по всій України. Фото: пресслужба ДСНСРятувальники ліквідовують наслідки масованого удару по всій України. Фото: пресслужба ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки масованого удару по всій України. Фото: пресслужба ДСНСРятувальники ліквідовують наслідки масованого удару по всій України. Фото: пресслужба ДСНС

Також, були пошкоджені житлові будинки, транспорт, складські приміщення, багатоповерхівку у Харкові та об’єкти критичної інфраструктури. Триває розчищення завалів, ремонт пошкодженої інфраструктури та відновлення житлових умов для постраждалих.

Рятувальники ліквідовують наслідки масованого удару по всій України. Фото: пресслужба ДСНСРятувальники ліквідовують наслідки масованого удару по всій України. Фото: пресслужба ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки масованого удару по всій України. Фото: пресслужба ДСНСРятувальники ліквідовують наслідки масованого удару по всій України. Фото: пресслужба ДСНС

Обстріл енергетики 28 листопада 

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

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Від обстрілів постраждала і Миколаївщина. У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть.  «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області. 

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв  забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.

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