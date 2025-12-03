Сєнкевич пояснив, чому сесія знов перенесена: Багато заходів, ще й комісія Панченка не зібралась
- Аліса Мелік-Адамян
11:45, 03 грудня, 2025
-
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич прокоментував причини перенесення сесії міської ради. Він пояснив, що це пов’язано з великою кількістю офіційних заходів і тим, що не зібралася бюджетна комісія.
Про це він сказав у коментарі кореспондентці «МикВісті».
Зазначимо, що минулого тижня міський голова оголосив перерву у засіданні до 4 грудня. Завтра депутати мали розглянути питання перерозподілу коштів у бюджеті на 2025 рік, щоб розблокувати витрати по незахищених статтях бюджету.
Зокрема на перенесення сесії вплинули і свята, які відбудуться цього тижня.
— По-перше, дуже велика кількість різних заходів, які у нас співпали. День волонтера, День місцевого самоврядування, різні візити різних людей, — зазначив міський голова.
Але основною причиною став зрив роботи бюджетної комісії Федора Панченка, яка мала розглянути зміни до бюджету.
— Бюджетна комісія сьогодні не зібралась. Для мене це найголовніше, бо це питання зарплат, виплат, оплат комунальних послуг, — сказав Олександр Сєнкевич.
Мер закликав депутатів поставитися до своїх обов’язків відповідальніше, щоб передати владу наступному скликанню «красиво».
— Я ними не керую, це люди, які не отримують зарплату за те, що вони роблять. Закликаю їх зібратись, попрацювати, внести зміни.. Вони не малі діти, кожен з них має керуватись інтересами міста, а не своїми. Нещодавно один з депутатів сказав, що ми свої пʼять років відсиділи. А ми маємо працювати, а не сидіти. Верховна Рада продовжила нам нашу каденцію, і ми повинні працювати якісно до кінця і передати владу наступному скликанню. І зробити це, як то кажуть, красиво, — додав він.
