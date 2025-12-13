 Кім Чен Ин уперше підтвердив, що солдати КНДР брали участь у розмінуванні Курської області

Кім Чен Ин уперше підтвердив, що солдати КНДР брали участь у розмінуванні Курської області

Північнокорейські солдати. Ілюстраційне фото: Kyodo News Stills via Getty ImagesПівнічнокорейські солдати. Ілюстраційне фото: Kyodo News Stills via Getty Images

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин уперше публічно підтвердив, що КНДР направила до Росії інженерні війська для розмінування Курської області.

Про це повідомляє Yonhap.

Напередодні в Пхеньяні відбулася урочиста церемонія зустрічі північнокорейських військових 528-го інженерного полку, які вирушили до Курської області на початку серпня. Загалом Північна Корея направила туди близько 1000 військових для розмінування території, яку за твердженням КНДР, нібито замінували українські війська.

Під час церемонії Кім Чен Ин подякував військовим і повідомив, що внаслідок робіт із розмінування загинуло дев’ятеро солдатів.

«Ви змогли здійснити диво, перетворивши величезну зону небезпеки на безпечну й надійно захищену менш ніж за три місяці — завдання, яке вважалося неможливим для виконання навіть за кілька років», — заявив Кім Чен Ин і додав, що «озброєні лиходії Заходу, яким би сучасним озброєнням вони не володіли, не здатні зрівнятися з цією революційною армією, з її незбагненною духовною глибиною».

Раніше участь північнокорейських військових у розмінуванні Курської області підтверджувалася лише повідомленнями російської сторони. Теперішні заяви КНДР уточнюють деталі операції, зокрема тривалість місії та кількість жертв.

Нагадаємо, за даними розвідки Південної Кореї (NIS), під час бойових дій в Україні загинули близько 2 тисяч північнокорейських солдатів, відправлених воювати на боці Росії.

Раніше CNN повідомляло, що Північна Корея може відправити до Росії ще 30 тисяч військових.

