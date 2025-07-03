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Північна Корея може відправити до Росії ще 30 тисяч військових, — CNN

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин контролює навчання артилерії в Північній Кореї. Фото: AP/Корейське інформаційне агентствоЛідер Північної Кореї Кім Чен Ин контролює навчання артилерії в Північній Кореї. Фото: AP/Корейське інформаційне агентство

Пхеньян планує потроїти кількість своїх військових, які воюють на боці Росії проти України. За оцінками української та західної розвідки, Північна Корея може надіслати ще 25–30 тисяч солдатів найближчими місяцями.

Про це повідомляє CNN з посиланням на розвіддані.

У матеріалі зазначається, що російське міністерство оборони здатне озброїти й забезпечити північнокорейських військових. Ймовірно, їх планують залучити до бойових дій безпосередньо на території України, особливо у складі штурмових підрозділів.

Восени 2024 року Пхеньян уже відправив до Росії 11 тисяч солдатів. Війська були помічені на базі в Приморському краї, а також в Курській області, де вони, за повідомленнями, діяли проти українських сил.

Супутникові знімки свідчать, що Росія і КНДР готують нові перекидання. Зокрема, зафіксовано активність у порту Дунаю біля Находки та в аеропорту Сунан у Пхеньяні. Водночас російські військові літаки переобладнують для перевезення великої кількості особового складу.

Як відомо, на Курському напрямку воювали 8 тисяч військових із Північної Кореї. Крім того, Північна Корея у 2024 році відправила тисячі робітників у Росію попри резолюцію Ради Безпеки ООН, яка не дозволяє цього. Громадян КНДР відправляли на будівельні майданчики через те, що у РФ бракує живої сили, бо чоловіки воюють проти України.

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