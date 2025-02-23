Буданов заявив, що на Курському напрямку воюють 8 тисяч північнокорейських солдатів

Кирило Буданов на форумі у Києві 23 лютого. Фото: hromadske

На Курському напрямку воюють 8 тисяч військових із Північної Кореї.

Про це повідомив голова ГУР Кирило Буданов на форумі «Україна Рік — 2025».

Первинне угруповання солдатів Північної Кореї налічувало 12 тисяч військових. Близько 4 тисяч — важко поранені чи вбиті. Заміна їм готується, але ще не прибула, зазначив Кирило Буданов.

Він також додав, що країна активно постачає зброю до Росії, зокрема 170-міліметрові гаубиці та 240-міліметрові реактивні системи залпового вогню.

«Їхні (північнокорейські — прим.) інструктори допомагають навчати працювати на цій техніці. Станом на зараз по 120 таких систем обох типів отримали росіяни. За планом цього року, Північна Корея має поставити Росії ще 148 таких ракет», — сказав Кирило Буданов.

Нагадаємо, Північна Корея у 2024 році відправила тисячі робітників у Росію попри резолюцію Ради Безпеки ООН, яка не дозволяє цього. Громадян КНДР відправляли на будівельні майданчики через те, що у РФ бракує живої сили, бо чоловіки воюють проти України.