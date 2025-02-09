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У 2024 році КНДР відправила в Росію понад 13 тисяч робітників

Північна Корея у 2024 році відправила тисячі робітників у Росію попри резолюцію Ради Безпеки ООН, яка не дозволяє цього. Громадян КНДР відправляли на будівельні майданчики через те, що у РФ бракує живої сили, бо чоловіки воюють проти України.

Про це повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap, посилаючись на дані Національної розвідувальної служби Південної Кореї.

Так, у 2024 році у Росію приїхало 13 221 північнокорейський громадян. Це орієнтовно в 12 разів більше, ніж у 2023 році.

Зокрема, йдеться про 7 887 людей, які приїхали нібито з освітньою метою. Північна Корея та Росія можуть використовувати студентські візи, щоб працівників вʼїжджали на територію РФ, пише Yonhap.

За резолюцією Ради Безпеки ООН, яку схвали у 2017 році як відповідь на випробування зброї Північною Кореєю, КНДР не має права відправляти своїх громадян на роботу і інші країни. Усі північнокорейські робітники мали повернутися В КНДР до грудня 2019 року.

Нагадаємо, Південна Корея обговорить з Україною повернення північнокорейських військових, якщо ті вирішать дезертирувати.

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