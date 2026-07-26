 Зеленський: Росія готує нову мобілізацію та хоче залучити ще 30 тисяч військових із КНДР

  • неділя

    26 липня, 2026

  • 18.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 26 липня , 2026 неділя

  • Миколаїв • 18.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Політика 4:20, 26 липня, 2026

Зеленський: Росія готує нову мобілізацію та хоче залучити ще 30 тисяч військових із КНДР

Зеленський заявив, що Росія готується розширити мобілізацію. Фото: Офіс президент УкраїниЗеленський заявив, що Росія готується розширити мобілізацію. Фото: Офіс президент України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується розширити мобілізацію та планує залучити ще 30 тисяч військових із Північної Кореї.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

За словами президента, українська розвідка отримала дані про плани Кремля на осінь. Зокрема, Володимир Путін готує умови для збільшення масштабів мобілізації.

Реклама

Володимир Зеленський зазначив, що за неповні сім місяців 2026 року до російської армії набрали 221 тисячу людей. Водночас втрати російських військ за цей період, за його словами, становили майже 225,5 тисячі осіб, з яких 131 тисяча — загиблі, а майже 93 тисячі — поранені, значна частина з важкими пораненнями.

Крім того, президент заявив, що Росія розраховує отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї. За його словами, у Воронезькій області ще з червня готуються приймати іноземних бійців, а КНДР також планує передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет.

— Це загроза не тільки для України. Росія допомагає Північній Кореї навчатись війни, покращує їхню зброю — дає їм досвід реального застосування зброї. Все це загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських ракет. Ми будемо протидіяти, — наголосив Володимир Зеленський.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомляли, щорічні військовослужбовці Північної Кореї продовжують брати участь у війні Росії проти України та допомагають завдавати артилерійських ударів по українських прикордонних громадах.

У ГУР зазначають, що в межах домовленостей між Пхеньяном і Москвою Північна Корея регулярно проводить ротацію своїх військовослужбовців, залучених до бойових дій на боці Росії. Загалом із моменту вступу КНДР у війну додому повернулися близько трьох тисяч підготовлених і досвідчених солдатів.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

Останні новини про: Війна в Україні

Росія атакувала Одещину: є постраждалий, пошкоджені понад десять будинків
Росія двічі атакувала цивільне судно біля Одещини: двоє моряків зникли безвісти
Росія посилює атаки на Херсонщину, — Прокудін закликав людей виїжджати
Реклама
Читайте також:
новини
Шамрай — Матильда, Дем’янов — кілер Леон: миколаївський «МАРТ» показав кліп до Дня медика

Аліна Квітко
новини
Реконструкцію укриття ліцею №3 у Миколаєві після затримки планують завершити до кінця року

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві зупинили відбудову гімназії №2, на яку вже витратили майже ₴100 млн

Юлія Бойченко
новини
«Пляж перетворився на смітник», — миколаївці поскаржились на переповнені урни на березі Намиву

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві обрали новий склад Громадської експертної ради при виконкомі

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росія посилює атаки на Херсонщину, — Прокудін закликав людей виїжджати
Росія двічі атакувала цивільне судно біля Одещини: двоє моряків зникли безвісти
Росія атакувала Одещину: є постраждалий, пошкоджені понад десять будинків

«Мінус одна наглядрада», — Монтавон заявила про хаос. Що відповіли Сєнкевич і посадовці

Шамрай — Матильда, Дем’янов — кілер Леон: миколаївський МАРТ показав кліп до Дня медика

11 годин тому

«Частково ви праві, але з 2022 я живу війною», — Кім відповів на критику щодо його призначення у Мінветеранів

Головне сьогодні