Зеленський: Росія готує нову мобілізацію та хоче залучити ще 30 тисяч військових із КНДР

Зеленський заявив, що Росія готується розширити мобілізацію. Фото: Офіс президент України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується розширити мобілізацію та планує залучити ще 30 тисяч військових із Північної Кореї.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

За словами президента, українська розвідка отримала дані про плани Кремля на осінь. Зокрема, Володимир Путін готує умови для збільшення масштабів мобілізації.

Реклама

Володимир Зеленський зазначив, що за неповні сім місяців 2026 року до російської армії набрали 221 тисячу людей. Водночас втрати російських військ за цей період, за його словами, становили майже 225,5 тисячі осіб, з яких 131 тисяча — загиблі, а майже 93 тисячі — поранені, значна частина з важкими пораненнями.

Крім того, президент заявив, що Росія розраховує отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї. За його словами, у Воронезькій області ще з червня готуються приймати іноземних бійців, а КНДР також планує передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет.

— Це загроза не тільки для України. Росія допомагає Північній Кореї навчатись війни, покращує їхню зброю — дає їм досвід реального застосування зброї. Все це загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських ракет. Ми будемо протидіяти, — наголосив Володимир Зеленський.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомляли, щорічні військовослужбовці Північної Кореї продовжують брати участь у війні Росії проти України та допомагають завдавати артилерійських ударів по українських прикордонних громадах.

У ГУР зазначають, що в межах домовленостей між Пхеньяном і Москвою Північна Корея регулярно проводить ротацію своїх військовослужбовців, залучених до бойових дій на боці Росії. Загалом із моменту вступу КНДР у війну додому повернулися близько трьох тисяч підготовлених і досвідчених солдатів.