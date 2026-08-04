Сєнкевич знову звернеться до Кабміну через дефіцит бюджету Миколаєва

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич ініціював повторне звернення до Кабінету Міністрів із проханням про виділення додаткового фінансування для міста.

Про це він розповів, 4 серпня, під час засідання апаратної наради Миколаївської міськради, пишуть «МикВісті».

Мер Миколаєва зазначив, що ситуація з фінансуванням громад не покращилася. За його словами, вже у вересні місту доведеться шукати кошти на зарплати працівникам культури та інших соціальних галузей.

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— У нас в четвер буде сесія міськради. Ми продовжимо розглядати земельні питання. Також, як я і анонсував раніше, ми будемо голосувати щодо виділення співфінансування на державні гроші для встановлення блочно-модульних котелень. В той самий час у нас створено новий Кабінет Міністрів і мені здається, що саме час поновити наше звернення, яке ми робили напередодні нового року. Давайте їм поставимо таку задачу, тому що ось бачите, кажуть що є проблеми з фінансуанням, тут у всіх проблеми з фінансуванням. Особливо в цьому листі потрібно сказати, що сталося з працівниками культури і іншими соціальними працівниками, яким вже в вересні потрібно буде шукати гроші всередині бюджету, тобто знімати з інших напрямків, не знаю правда звідки їх можна зняти. Але це питання дуже актуальне, ситуація не поліпшилась, — заявив Олександр Сєнкевич.

Мер доручив департаменту фінансів терміново оновити текст звернення та передати його на розгляд бюджетної комісії. Документ мають винести на найближчу сесію міської ради, яка відбудеться 6 серпня.

Нагадаємо, що Миколаївська міська рада звернулася до Кабінету Міністрів із проханням виділити місту додаткову дотацію в розмірі 1,1 мільярда гривень.

Ще у січні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що їхатиме до Києва, де захищатиме потребу міста у 1,1 мільярда гривень субвенції. Пізніше він розповів, що Міністерство фінансів буде до 4 місяців вивчати стан міського бюджету, щоб аргументувати потребу у дофінансуванні з держбюджету.

За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, рішення про виділення додаткових коштів залежить не лише від розрахунків Мінфіну, а й від політичної волі парламенту.

Під час апаратної наради 2 березня мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що в бюджеті міста на 2026 рік бракує коштів навіть на зарплати та оплату комунальних послуг. Через це питання, які об’єкти фінансувати насамперед, «буде стояти дуже гостро».

За словами мера Олександра Сєнкевича, станом на липень уряд так і не надав офіційної відповіді, а Міністерство фінансів продовжує аналізувати міський бюджет.

Водночас новопризначений міністр у справах ветеранів, колишній начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що й надалі підтримуватиме область та пообіцяв відстоювати її інтереси під час розподілу коштів державного бюджету та працювати над економічною стратегією «Південь 2.0».

У бюджеті Миколаєва не вистачає грошей. Що відомо?

Миколаївська міська рада звернулася до уряду та парламенту з проханням надати додаткову дотацію з державного бюджету. За підрахунками міста, власних доходів бюджету на 2026 рік вистачає лише на 82,5% від реальної потреби, а дефіцит фінансового ресурсу перевищує 1 мільярд 140 мільйонів гривень.

Загалом доходи бюджету на 2026 рік складають — 5 мільярдів 546 мільйонів гривень, загальний обсяг видатків бюджету становить 5 мільярдів 275 мільйонів 353 тисячі 815 гривень.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич наголосив, що бюджет на 2026 рік фактично є бюджетом існування і не покриває всіх потреб громади. Зокрема у бюджеті Миколаєва немає грошей на підвищення заробітної плати вчителям, яке ініціювала держава.