 Кім: Миколаївщина зміцнила свої позиції в Уряді

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Головна Новини Політика 14:29, 18 липня, 2026

Кім: Миколаївщина зміцнила свої позиції в Уряді

Віталій Кім дав підсумкову пресконференцію в Миколаєві та пообіцяв підтримку регіону в Кабміні, фото МикВістіВіталій Кім дав підсумкову пресконференцію в Миколаєві та пообіцяв підтримку регіону в Кабміні, фото МикВісті

Новопризначений міністр у справах ветеранів Віталій Кім заявив, що після переходу з посади голови Миколаївської ОВА продовжить підтримувати область та працювати над економічною стратегією «Південь 2.0».

Про це він сказав під час підсумкової пресконференції в Миколаєві сьогодні, 18 липня, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

— Ця каденція (робота головою Миколаївської ОВА, - прим.) в мене закінчилася. але Миколаївщину я не кидаю. Я говоритиму мовою грошей, тому що програми, які будуть реалізовані, і підтримка Миколаївщини залишаться. Я йду далі, щоб зробити більше для нашої держави. Миколаївщина в Уряді зміцнила свої позиції, — сказав Віталій Кім.

Як відомо, разом із ним до нового складу Кабінету Міністрів увійшов ще один представник Миколаївщини — Іван Вигівський, який очолив Міністерство внутрішніх справ.

Перше засідання новопризначеного Кабміну 16 липня, на фото миколаївці Віталій Кім та Іван Вигівський сидять поруч, фото пресслужби урядуПерше засідання новопризначеного Кабміну 16 липня, на фото миколаївці Віталій Кім та Іван Вигівський сидять поруч, фото пресслужби уряду

Віталій Кім також запевнив, що продовжить розвивати концепцію «Південь 2.0», спрямовану на економічне відновлення південних областей України. За його словами, ця ініціатива не була пов’язана виключно з посадою голови ОВА, а стала його особистим проєктом.

— «Південь 2.0» та економічне відновлення я продовжу. Думаю, що набуду нового досвіду й розуміння процесів на рівні Кабміну та держави, що допоможе мені думати про економічну стратегію України. Це не посадові проєкти, це моє особисте бажання, на яке я витрачав особистий час. Я цей проєкт не кину, — наголосив він.

Водночас робочі питання, які належать до повноважень Миколаївської ОВА, передадуть новому керівництву адміністрації. Однак, за словами Віталія Кіма, він уже обговорив із прем’єр-міністром та урядом довгострокову стратегію розвитку півдня України.

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— Мені навіть трохи легше буде спілкуватися щодо стратегічного бачення Півдня з посади міністра, — сказав він.

Концепцію «Південь 2.0» Віталій Кім раніше презентував як програму розвитку Миколаївської, Одеської, Херсонської та Запорізької областей. У своєму блозі на Економічній правді, він розказував, що вона передбачає перетворення південних регіонів на логістичний, аграрний, енергетичний і технологічний центр. Серед основних напрямів — розвиток відновлюваної енергетики, портів і річкової логістики, агропереробки, промисловості, технологій, а також розмінування та відновлення довкілля.

Напередодні Віталій Кім також пообіцяв просувати інтереси Миколаївської області під час розподілу коштів державного бюджету. Він заявив, що реалізація розпочатих проєктів триватиме, а підтримка регіону має стати більшою.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила Віталія Кіма міністром у справах ветеранів. До цього він очолював Миколаївську обласну державну адміністрацію з листопада 2020 року. Виконувачем обов’язків голови Миколаївської ОВА став Георгій Решетілов.

Автор
Катерина Середа
Катерина Середа
Головна редакторка
Головна редакторка МикВісті, журналістка з 2012 року та регіональна представниця ІМІ в Миколаївській області, спеціалізується на місцевій політиці, публічних закупівлях, бюджетах, рішеннях міської ради та доступі до інформації.

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