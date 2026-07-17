 Кім пообіцяв лобіювати інтереси Миколаївщини у держбюджеті: «Підтримка буде більшою»

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Головна Новини Політика 21:43, 17 липня, 2026

Кім пообіцяв лобіювати інтереси Миколаївщини у держбюджеті: «Підтримка буде більшою»

Колишній очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, фото «МикВісті»Колишній очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, фото «МикВісті»

Віталій Кім, який нещодавно очолив Міністерство у справах ветеранів, пообіцяв просувати інтереси Миколаївської області у державному бюджеті.

Про це він сказав у своєму відеозверненні сьогодні, 17 липня, пишуть «МикВісті».

— Зі свого боку я й надалі працюватиму над тим, щоб Миколаївщина отримувала фінансування з державного бюджету. Усі проєкти продовжуватимуться, а підтримка буде ще більшою. Від проєкта «Південь 2.0» я не відмовляюся, я буду ним займатися.

Переходжу на відповідальну посаду, бо розумію, що хлопцям і дівчатам це дуже важливо. Хочу ще раз подякувати за довіру нашим миколаївцям, всім, з ким працювали, з ким вийшло, з ким не вийшло, все буде ок. В душі і в серці я все одно миколаївець, я цим пишаюся і я нашу культуру, наші звички перенесу вище для того, щоб всі це відчули, — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, що Віталій Кім очолив Міністерство у справах ветеранів. Виконувати обов'язки очільника Миколаївської обласної військової адміністрації буде Георгій Решетілов.

Про те, що Віталій Кім може стати новим міністром у справах ветеранів України стало відомо ще 15 липня. Він очолював Миколаївську обласну державну адміністрацію з листопада 2020 року. Популярність серед українців він отримав з початку повномасштабного вторгнення, ставши одним із найвпізнаваніших очільників регіонів в Україні завдяки публічній комунікації під час російських атак.

До призначення керував підприємствами у сфері бізнесу. За результатами соціологічного дослідження, проведеного компанією SOCIS, станом на січень 2026 року він посів перше місце у рейтингу регіональних лідерів із найвищим рівнем довіри серед українців.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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