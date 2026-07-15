 Голова Миколаївської ОВА Кім може очолити Міністерство у справах ветеранів, — ЗМІ

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Головна Новини Політика 14:26, 15 липня, 2026

Голова Миколаївської ОВА Кім може очолити Міністерство у справах ветеранів, — ЗМІ

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, фото «МикВісті»Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, фото «МикВісті»

Новим міністром у справах ветеранів України може стати Віталій Кім, який очолює Миколаївську обласну військову адміністрацію з листопада 2020 року.

Про пише «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела.

«Так, говорили про це», — сказав співрозмовник щодо кандидатури Кіма у Мінветеранів.

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Про це також написав народний депутат України Микола Тищенко.

«На міністерство у справах ветеранів — розглядають Віталія Кіма», — написав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді. Зокрема, відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Верховна Рада підтримала її відставку. Разом із нею у відставку пішов увесь склад Кабінету міністрів. Водночас Свириденко не погодилася очолити посольство України у США після звільнення.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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