Голова Миколаївської ОВА Кім може очолити Міністерство у справах ветеранів, — ЗМІ
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- Юлія БойченкоРепортерка
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Новим міністром у справах ветеранів України може стати Віталій Кім, який очолює Миколаївську обласну військову адміністрацію з листопада 2020 року.
Про пише «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела.
«Так, говорили про це», — сказав співрозмовник щодо кандидатури Кіма у Мінветеранів.
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Про це також написав народний депутат України Микола Тищенко.
«На міністерство у справах ветеранів — розглядають Віталія Кіма», — написав він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді. Зокрема, відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.
Верховна Рада підтримала її відставку. Разом із нею у відставку пішов увесь склад Кабінету міністрів. Водночас Свириденко не погодилася очолити посольство України у США після звільнення.
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