 Кім продовжить розвивати Асоціацію прифронтових міст та не виключає її трансформації у партію

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Головна Новини Політика 15:34, 20 липня, 2026

Кім продовжить розвивати Асоціацію прифронтових міст та не виключає її трансформації у партію

Віталій Кім розповів про майбутнє Асоціації прифронтових міст. Фото: МикВістіВіталій Кім розповів про майбутнє Асоціації прифронтових міст. Фото: МикВісті

Міністр у справах ветеранів, колишній начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що продовжить розвивати Асоціацію прифронтових міст і громад. Водночас на запитання, чи може ця ініціатива в майбутньому перетворитися на політичну партію, він відповів що таке можливо.

Про це він сказав під час брифінгу 18 липня, повідомляють «МикВісті».

Журналісти запитали Віталія Кіма, що буде з Асоціацією прифронтових територій, яку він розвиває разом із міським головою Харкова Ігорем Тереховим, після його переходу до уряду.

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На що Віталій Кім відповів, що асоціація є його особистою ініціативою і не пов'язана з посадою начальника обласної військової адміністрації.

— Це не посадна історія — це особисте бажання. На що я витрачав у тому числі особистий час. Я цей проєкт не кину. Я назвав його «Південь 2.0. Всі ці розмови та плани, вони зациклені особисто. Безперечно, буде передача робочих моментів і того, що в зоні відповідальності ОВА. Попри те, з урядом і з прем'єром я вже розмовляв щодо довгострокової стратегії. Плани уряду ми готуємо, з Мінекономіки ми теж розмовляємо. Мені навіть трохи легше буде спілкуватися щодо стратегічного бачення півдня з посади міністра, — сказав він.

На уточнювальне запитання, чи може Асоціація прифронтових міст і громад у майбутньому трансформуватися в політичну партію та брати участь у виборах, Віталій Кім прямої відповіді не дав, відповівши: «можливо».

— Можливо. Все одно ж в Україні не існує політичних партій, у нас є партії прізвищ, особистостей. Тому це питання ваше зрозуміле, — відповів він.

Нагадаємо восени минулого року в телеграм-каналах поширювалася інформація, що на базі асоціації нібито можуть створити політичний проєкт. Втім, міський голова Харкова Ігор Терехов це спростував.

Після форуму асоціації, який відбувся у Миколаєві 24 жовтня, він наголосив, що Асоціація прифронтових міст та громад створена для діалогу з урядом і вирішення проблем регіонів, а не для реалізації політичних амбіцій.

В свою чергу Віталій Кім погоджувався, що Асоціація прифронтових міст і громад може стати прототипом нової політичної сили. Водночас він наголосив, що так не повинно бути.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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