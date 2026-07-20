Кім продовжить розвивати Асоціацію прифронтових міст та не виключає її трансформації у партію
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- Альона КоханчукРепортерка
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Міністр у справах ветеранів, колишній начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що продовжить розвивати Асоціацію прифронтових міст і громад. Водночас на запитання, чи може ця ініціатива в майбутньому перетворитися на політичну партію, він відповів що таке можливо.
Про це він сказав під час брифінгу 18 липня, повідомляють «МикВісті».
Журналісти запитали Віталія Кіма, що буде з Асоціацією прифронтових територій, яку він розвиває разом із міським головою Харкова Ігорем Тереховим, після його переходу до уряду.
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На що Віталій Кім відповів, що асоціація є його особистою ініціативою і не пов'язана з посадою начальника обласної військової адміністрації.
— Це не посадна історія — це особисте бажання. На що я витрачав у тому числі особистий час. Я цей проєкт не кину. Я назвав його «Південь 2.0. Всі ці розмови та плани, вони зациклені особисто. Безперечно, буде передача робочих моментів і того, що в зоні відповідальності ОВА. Попри те, з урядом і з прем'єром я вже розмовляв щодо довгострокової стратегії. Плани уряду ми готуємо, з Мінекономіки ми теж розмовляємо. Мені навіть трохи легше буде спілкуватися щодо стратегічного бачення півдня з посади міністра, — сказав він.
На уточнювальне запитання, чи може Асоціація прифронтових міст і громад у майбутньому трансформуватися в політичну партію та брати участь у виборах, Віталій Кім прямої відповіді не дав, відповівши: «можливо».
— Можливо. Все одно ж в Україні не існує політичних партій, у нас є партії прізвищ, особистостей. Тому це питання ваше зрозуміле, — відповів він.
Нагадаємо восени минулого року в телеграм-каналах поширювалася інформація, що на базі асоціації нібито можуть створити політичний проєкт. Втім, міський голова Харкова Ігор Терехов це спростував.
Після форуму асоціації, який відбувся у Миколаєві 24 жовтня, він наголосив, що Асоціація прифронтових міст та громад створена для діалогу з урядом і вирішення проблем регіонів, а не для реалізації політичних амбіцій.
В свою чергу Віталій Кім погоджувався, що Асоціація прифронтових міст і громад може стати прототипом нової політичної сили. Водночас він наголосив, що так не повинно бути.
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