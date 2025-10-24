Кім, Сєнкевич і Терехов провели у Миколаєві форум прифронтових міст: «Політики тут немає»

У Миколаєві 24 жовтня Віталій Кім, Ігор Терехов та Олександр Сєнкевич провели воркшоп Асоціації прифронтових громад та міст. Фото: «МикВісті»

Асоціація прифронтових міст та громад створена для діалогу з урядом і вирішення проблем регіонів, а не для реалізації політичних амбіцій.

Так на запитання кореспондентки «МикВісті» відповів міський голова Харкова Ігор Терехов після форуму асоціації, який відбувся у Миколаєві 24 жовтня.

Напередодні заходу в телеграм-каналах з’явилася інформація нібито на базі асоціації планують створити політичний проєкт. Але мер Харкова це спростував, наголосивши, що під час війни політичні процеси не є пріоритетом.

— Коли ти щось робиш, завжди є чутки. Я хочу сказати, що сьогодні йде війна. І ні до якої політики. Я вважаю, що не потрібно рухатись в бік політики. Сьогодні потрібно нам вирішувати нагальне питання життєдіяльності міст. І сама асоціація створена для того, щоб лобіювати інтереси прифронтових міст та громад. Оце основна функція. Крім цього, це платформа, як ви бачили, для спілкування і консолідації. Бо ті питання, з якими ми стикаємось кожного дня, це вибухи, це прильоти, це порятунок життя людей, дітей, як ви бачили. І це головне, щоб ми сьогодні зробили все можливе, що залежить від нас, для того, щоб зберегти наші громади і зберегти людей. Ніякої політики тут немає зовсім, — сказав мер Харкова Ігор Терехов.

Ігор Терехов заявив журналістам, що Асоціація не має політичних цілей. Фото: «МикВісті»

Таку ж думку висловив і міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він зауважив, що на сьогоднішній зустрічі не було жодного натяку на політику, а тому такі питання — недоцільні.

— Президент України на початку війни сказав, що в нас немає в країні політики, партій політичних і так далі. Є в нас єдина партія, називається Україна, і ми за нею сьогодні боремося. Я сьогодні на цьому заході не побачив жодного політичного гасла, політичного натяку чи якоїсь згадки про якусь політичну партію чи політичну силу. Тому будь-які політичні питання вважаю недоцільними в рамках цього форуму, — додав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що уряд пропонував зменшити частку податку на доходи фізичних осіб, що йде до місцевих бюджетів, із 64% до 60%. Якщо зміни ухвалять у бюджеті-2026, громади по всій країні можуть недоотримати 15,9 мільярда гривень.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім після засідання Конгресу місцевих та регіональних влад 7 жовтня повідомив, що уряд не зменшуватиме частку ПДФО для прифронтових громад — вона залишиться на рівні 64%.

Нагадаємо, у початковій редакції проєкту бюджету уряд пропонував зменшити частку ПДФО, яка залишається громадам, до 60%, що означало б для місцевого самоврядування втрату близько 16 мільярдів гривень по країні. Для Миколаєва — це десятки мільйонів гривень, які йдуть на енергоносії, прибирання міста, утримання закладів освіти та медицини, детальніше про це в статті «МикВісті»: «Місто на податках: чому скорочення ПДФО б’є по Миколаєву».

22 жовтня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №14000 про Державний бюджет на 2026 рік.