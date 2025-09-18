Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Уряд пропонує скоротити ПДФО для громад до 60%: місцеві бюджети можуть втратити ₴15,9 млрд

Миколаївська міськра рада. Фото: «МикВісті»Миколаївська міськра рада. Фото: «МикВісті»

Уряд пропонує зменшити частку податку на доходи фізичних осіб, що йде до місцевих бюджетів, із 64% до 60%. Якщо зміни ухвалять у бюджеті-2026, громади по всій країні можуть недоотримати 15,9 мільярда гривень.

Про це йдеться у проєкті державного бюджету на 2026 рік, пишуть «МикВісті».

Зараз 64% ПДФО надходить до місцевих бюджетів, решта — до державного. Кабмін пропонує зменшити цю частку на 4%. Для місцевих громад це означає втрату ключового джерела доходів, адже ПДФО є головним податковим надходженням, що забезпечує фінансування шкіл, садочків, лікарень, ЖКГ та зарплат для працівників бюджетної сфери.

Зведений бюджет України отримає від податку та збору на доходи фізичних осіб (ПДФО) 903,1 мільярда гривень. При цьому:

  • до державного бюджету надійде 559,1 мільярда гривень,

  • до місцевих бюджетів — 344 мільярди гривень.

Водночас доходи місцевих бюджетів на 2026 рік заплановані в обсязі 873,8 мільярда гривень, з них 838,7 мільярда гривень — загальний фонд та 35 мільярдів гривень — спеціальний.

В Асоціації міст України підрахували: лише за перший рік дії нової норми місцеві бюджети сумарно втратять 15,9 мільярда гривень. В АМУ наголошують, що це поставить під загрозу виконання багатьох програм розвитку та соціальних зобов’язань на місцях.

— Перший момент — це зарахувати на постійній основі 64% податку на доходи фізичних осіб. Пропозиція традиційна, це перша наша пропозиція, враховуючи, що вона стосується абсолютно всіх територіальних громад України. Другий момент — зупинити на 2026 рік вилучення коштів реверсної дотації в бюджетах територіальних громад. Передбачається вилучення у майже 200 громад, у тому числі 127 сільських та селищних. Як показав цей 2025 рік, ситуація дуже складна, бюджети дефіцитні, вони вимушені скорочувати всі видатки, що впливає прямо на якість публічних послуг, — сказав виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан під час бюджетних консультацій, що були проведені Міністерством фінансів України для підготовки проєкту про держбюджет на 2026 рік.

Крім того, законопроєктом пропонується горизонтальне вирівнювання бюджетів: базова дотація — 27,5 мільярда гривень для 1022 громад, реверсна дотація — 18,4 мільярда гривень для 181 громади. Проте АМУ наголошує, що кошти реверсної дотації мають залишатися у бюджетах громад.

— Наступний момент — залишення коштів реверсної дотації в бюджетах громад. Це стимулює місцевий економічний розвиток. Раніше залишення реверсу показало позитивний ефект на економіку громад, — додав виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан.

Нагадаємо, дискусії щодо розподілу ПДФО тривають кілька років. Органи місцевого самоврядування неодноразово закликали залишати більшу частину податку на місцях, аби громади мали ресурси для відновлення та розвитку в умовах війни.

Що з військовим ПДФО?

Як відомо, у 2024 році уряд забрав частину податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) військових із місцевих бюджетів до державного. Раніше 64% цього податку залишалося у громадах.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв, що через вилучення «військового» ПДФО місто  недоотримало у 2024 році 2,7 мільярда гривень, а першочергові видатки скоротилися на 1,2 мільярда гривень.

За даними Асоціації міст України, менше половини вилучених коштів було використано на потреби військових: із 77,3 мільярда гривень ПДФО витратили лише 32 мільярди гривень.

