За нардепку Скороход «треті особи» внесли заставу у понад 3 мільйони гривень

Депутатка Анна Скороход під час засідання суду 9 грудня. Фото: Суспільне Новини

Народна депутатка Анна Скороход, яку підозрюють у хабарництві, вийшла з-під варти після того, як за неї внесли заставу у розмірі понад 3 мільйони гривень. Кошти сплатили «треті особи» ще 12 грудня після обіду.

Про це повідомили в «Суспільному» з посиланням на адвоката депутатки Олега Бургелу. Хто саме вніс заставу, захисник так і не уточнив. Однак він наголосив, що гроші не належали жодним чином самій Анні Скороход. Перед цим, під час судового засідання, депутатка заявляла, що не має фінансової можливості сплатити таку суму.

Наразі Анна Скороход перебуває у Києві та зобов’язана носити електронний браслет. За словами адвоката, захист уже оскаржив запобіжний захід і просить суд зменшити розмір застави та скасувати електронний засіб контролю.

— Ми розуміємо, що застава залишиться, адже триває досудове розслідування. Водночас будемо просити зменшити її розмір. Також не бачимо сенсу в електронному браслеті, оскільки як народна депутатка Скороход не обмежена в пересуванні територією України, — зазначив Олег Бургела.

Він також додав, що 15 грудня у Вищому антикорупційному суді відбудеться засідання, під час якого розглядатимуть питання арешту майна народної депутатки.

Справа Анни Скороход

Нагадаємо, раніше СБУ спільно з НАБУ та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про викриття організованої злочинної групи, яку, за версією слідства, очолювала народна депутатка. Правоохоронці стверджують, що учасники змови запропонували бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію його конкурентки. Після отримання першої частини коштів — 125 тисяч доларів — гроші нібито не передали далі через відсутність посадовця, готового вчинити незаконні дії.

Слідство вважає, що Анна Скороход була організаторкою схеми та «гарантом» угоди. Підозру за частиною 4 статті 27 та частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України отримали вона, її помічник і можливий спільник.

Після проведення обшуків у її помешканні депутатка заявила, що справу розглядає як «тиск на опозицію». Вона також стверджує, що НАБУ нібито сфабрикувало фотографії з грошима, хоча правоохоронні органи не повідомляли, що ці знімки були зроблені у її квартирі.

Окрім цього, 8 вересня, Анна Скороход прийшла на допит до Національного антикорупційного бюро України. У підсумку розмови вона заявила, що кримінальне провадження проти неї щодо хабарництва безпідставним і нібито «розвалиться», як тільки оприлюднять повні матеріали справи.

Вже 9 грудня суд обрав для неї заставу в розмірі понад три мільйони як запобіжний захід.