Скороход після допиту в НАБУ заявила, що справа проти неї «розвалиться» у разі публікації повних матеріалів справи

Народна депутатка України Ганна Скороход біля офісу НАБУ, Київ, 8 грудня 2025 року. Фото: Суспільне Новини/Дар'я Нематіан золбінНародна депутатка України Ганна Скороход біля офісу НАБУ. Фото: Суспільне Новини

Народна депутатка Анна Скороход 8 грудня прокоментувала свій допит у Національному антикорупційному бюро, заявивши, що кримінальне провадження проти неї щодо хабарництва безпідставним і нібито «розвалиться», як тільки оприлюднять повні матеріали справи.

Про це політикиня повідомила у коментарі «Суспільному».

За словами нардепки, усі озвучені антикорупційними органами підозри — «повна брехня». Вона заперечує, що будь-коли вимагала хабар чи давала вказівки для його отримання.

— Я ніколи ні в кого нічого не вимагала. Я ніколи ні в кого не брала жодних грошей, і ніколи нікому не давала жодних вказівок для того, що хтось для мене взяв неправомірну вигоду. Це все повна брехня, — сказала вона.

Водночас Анна Скороход підтвердила, що на оприлюдненому НАБУ фрагменті таємного відеозапису дійсно зображена вона, але заявила, що ролик є «нарізкою», яка нібито спотворює реальний контекст розмови. За її словами, голос на записі «не її», а частину відео вона взагалі «не розуміє».

— Частина відео мені зрозуміла. Там, де я сиджу на дивані — це я. І я не спростовую це. А все інше не відповідає дійсності. І все відео — нарізка, — зазначила депутатка.

Парламентарка також повідомила, що попросила слідчих надати їй повну версію відеозапису. Вона переконана: у разі оприлюднення повного справа проти неї «просто розвалиться».

— Як тільки НАБУ опублікує реальне відео — справи не буде, — заявила депутатка, додавши, що готова передати журналістам матеріали провадження, якщо це дозволить слідчий.

Нагадаємо, раніше СБУ спільно з НАБУ та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про викриття організованої злочинної групи, яку, за версією слідства, очолювала народна депутатка. Правоохоронці стверджують, що учасники групи запропонували бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію його конкурента. Після отримання першої частини коштів — 125 тисяч доларів — гроші нібито не були передані далі через відсутність посадовця, готового вчинити незаконні дії.

Слідство вважає, що Анна Скороход була організаторкою схеми та «гарантом» угоди. Підозру за частиною 4 статті 27 та частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України отримали вона, її помічник і можливий спільник.

Після проведення обшуків у її помешканні депутатка заявила, що справу розглядає як «тиск на опозицію». Вона також стверджує, що НАБУ нібито сфабрикувало фотографії з грошима, хоча правоохоронні органи не повідомляли, що ці знімки були зроблені у її квартирі.

Сьогодні, 8 вересня, Анна Скороход прийшла на допит до Національного антикорупційного бюро України.

