  • пʼятниця

    5 грудня, 2025

  • 4.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 4.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Правоохоронці прийшли з обшуками до нардепки Скороход, її підозрюють у отриманні хабаря

Народна депутатка Ганна Скороход. Фото: пресслужба КабмінуНародна депутатка Ганна Скороход. Фото: пресслужба Кабміну

Служба безпеки України спільно з НАБУ та САП викрили в Києві організовану злочинну групу, яку, за даними слідства, очолювала народна депутатка України.

Про це заявили в пресслужбі НАБУ. У відомстві зазначають, що наразі тривають першочергові слідчі дії. Усі деталі справи обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Водночас, за інформацією джерел «Української правди», мова йде саме про депутатку групи «За майбутнє» Ганну Скороход. Її підозрюють в отриманні хабаря, наразі в її помешканні проводять обшуки. Медіа заявляє, що задокументовано інцидент під час якого народна обраниця вимагала від підприємця 250 тисяч доларів США.

Ганна Скороход, коментуючи обшуки у своєму помешканні на сторінці у Facebook, заявила, що це є «прямим тиском на опозицію» в Україні.

«Час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію,» — написала вона.

Нагадаємо, раніше Генпрокурор прокоментував зміну запобіжного заходу для детектива НАБУ Магамедрасулова та його батька.

Останні новини про: корупція

«Змінювати не елементів системи, а правила». У міськраді Миколаєва дивились документалку про НАБУ
«Це щоденна боротьба зі спокусою», — Сєнкевич прочитав лекцію для студентів про подолання корупції
Студія «Квартал 95» створила нову юридичну компанію без Міндіча
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаїв вперше віддав харчування школярів у приватні руки. З ким пов‘язана компанія, яка отримала ₴14 млн?

Альона Коханчук
новини

На виправлення дефектів «Острова звірів» у Миколаївському зоопарку витратить ще ₴4,3 млн

Альона Коханчук
новини

Мешканці ЖК «Рів’єра», де вже третій рік немає опалення, просять не відключати їм електроенергію

Анна Гакман
новини

Сєнкевич анонсував експеримент з кейтерингом в школах Миколаєва: «Важливо отримати відгуки від батьків»

Катерина Середа
новини

До лікарень Миколаївщини доставили тисячу доз вакцини проти сказу: цього має вистачити на три місяці

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: корупція

Студія «Квартал 95» створила нову юридичну компанію без Міндіча
«Це щоденна боротьба зі спокусою», — Сєнкевич прочитав лекцію для студентів про подолання корупції
«Змінювати не елементів системи, а правила». У міськраді Миколаєва дивились документалку про НАБУ

На виправлення дефектів «Острова звірів» у Миколаївському зоопарку витратить ще ₴4,3 млн

Альона Коханчук

Росіяни 11 разів били FPV-дронами по громадах Миколаївщини