Правоохоронці прийшли з обшуками до нардепки Скороход, її підозрюють у отриманні хабаря

Народна депутатка Ганна Скороход. Фото: пресслужба Кабміну

Служба безпеки України спільно з НАБУ та САП викрили в Києві організовану злочинну групу, яку, за даними слідства, очолювала народна депутатка України.

Про це заявили в пресслужбі НАБУ. У відомстві зазначають, що наразі тривають першочергові слідчі дії. Усі деталі справи обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Водночас, за інформацією джерел «Української правди», мова йде саме про депутатку групи «За майбутнє» Ганну Скороход. Її підозрюють в отриманні хабаря, наразі в її помешканні проводять обшуки. Медіа заявляє, що задокументовано інцидент під час якого народна обраниця вимагала від підприємця 250 тисяч доларів США.

Ганна Скороход, коментуючи обшуки у своєму помешканні на сторінці у Facebook, заявила, що це є «прямим тиском на опозицію» в Україні.

«Час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію,» — написала вона.

