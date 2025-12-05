Генпрокурор прокоментував зміну запобіжного заходу для детектива НАБУ Магамедрасулова та його батька

Генпрокурор Руслан Кравченко. Фото: УНІАН

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко прокоментував рішення суду про пом’якшення запобіжних заходів детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову та його батьку, яких підозрюють у продажі партій коноплі до Росії.

У своєму Телеграм-каналі Кравченко наголосив, що прокуратура не працює під тиском, а кримінальне провадження щодо детектива було відкрито СБУ на підставі матеріалів, зібраних оперативниками .

— Прокурори визнали зібрані слідчими докази достатніми для повідомлення про підозру у пособництві державі-агресору та зловживанні впливом, — пояснив він.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Після оголошення підозри суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На думку генпрокурора, це рішення дозволило «знизити тиск підозрюваних» на хід розслідування.

— 5 місяців слідства дали можливість слідчим міжвідомчої групи СБУ та ДБР провести значний обсяг роботи: допитати ключових свідків, зібрати та закріпити важливі докази. Внаслідок цього ймовірність перешкоджання слідству з боку підозрюваних істотно зменшилася, що стало підставою для звернення прокурорів до суду про помʼякшення, раніше обраного, запобіжного заходу, — заявив Ярослав Кравченко.

Генпрокурор також спростував твердження про те, що Офіс генпрокурора начебто забрав справу в СБУ та передав її іншому органу.

— Жодного рішення про зміну органу досудового розслідування не було і не буде. Матеріали витребувані для оцінки стану досудового розслідування. Після вивчення їх повернуть до СБУ, — наголосив він.

Затримання детектива НАБУ Магамедрасулова та його батька

Вранці 21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора провели обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро. Зазначалося, що слідчі дії є частиною с»пецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ».

До цього, 1 липня СБУ затримали Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Йому повідомили про підозру у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору.

У НАБУ назвали ці обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду. Як підстави силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж повідомили про аналогічну перевірку. Та наголосили, що такі візити суперечать встановленим законодавчим процедурам.

Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебувало у закордонному відрядженні.

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом працівникам Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з участю в дорожньо-транспортних пригодах, унаслідок яких постраждали люди.

Після звинувачень НАБУ у Службі безпеки України заявили, що не отримували доступу до негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це звинувачення назвали «безпідставними й маніпулятивними».

Наголосимо, що керівник групи детективів НАБУ Олександр Абакумов заявляв, що саме детектив Магамедрасулов брав участь у викритті схеми розкрадання в «Енергоатомі», у межах спецоперації «Мідас» щодо масштабної корупції у сфері енергетики.

Вже 2 грудня Печерський суд Києва відправив із СІЗО під домашній арешт батька детектива. Згодом Київський апеляційний суд звільнив з-під варти і самого детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. У СІЗО він перебував п'ять місяців.