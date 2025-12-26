У Києві затримали агента ФСБ, який намагався вбити офіцера ГУР за $50 тис., — прокуратура

У Києві затримали агента ФСБ. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента ФСБ, який планував застрелити офіцера Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Києві.

Про це повідомили в СБУ.

За даними Миколаївської обласної прокуратури, замах на вбивство готував 28-річний громадянин Киргизької Республіки. Його завербували російські військові під час відбування покарання за грабіж на території РФ. Іноземець погодився виконувати «злочинні завдання» на шкоду безпеці України.

За інструкціями російських кураторів підозрюваний прикидався туристом. Він прибув до України та спочатку зупинився в Первомайську на Миколаївщині. Там чоловік придбав кілька смартфонів і SIM-карт, які регулярно змінював для конспіративного зв’язку з представниками ФСБ.

«Згодом агент вирушив до Києва, де отримав фотографії «цілі», інформацію про її місцезнаходження, а також координати схрону зі зброєю. У тайнику знаходився пістолет Glock і 48 патронів до нього», — зазначають правоохоронці.

Співробітники Управління СБУ в Миколаївській області затримали підозрюваного в момент, коли він націлив пістолет у військовослужбовця ГУР МО України в одному зі столичних закладів.

«За розправу над офіцером чоловіку пообіцяли 50 тисяч доларів та легалізацію в одній із країн ЄС», — йдеться у повідомленні.

На місці затримання у фігуранта вилучили вогнепальну зброю з боєприпасами, а також смартфон із доказами контактів із ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 15, частина 2 статті 115 — закінчений замах на умисне вбивство;

частина 1 статті 111-2 — пособництво державі-агресору;

частина 1 статті 263 — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Підозрюваний перебуває під вартою. Санкції статей передбачають довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, улітку Служба безпеки України запобігла двом спробам замаху на вбивство президента Володимира Зеленського.