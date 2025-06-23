СБУ запобігла двом замахам на вбивство Зеленського: затримані полковники охорони та агент з Польщі

Президент України Володимир Зеленський та голова Служби безпеки України Василь Малюк. Фото: Офіс президента України

Служба безпеки України запобігла двом спробам замаху на вбивство президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк під час зустрічі з журналістами.

За його словами, одна зі спецоперацій стосувалася двох полковників Управління державної охорони, які, за даними слідства, діяли в інтересах ФСБ РФ. Вони планували замах на президента під час його переміщення територією Офісу Президента.

«Минулого року була дуже гучна реалізація. СБУ затримала полковника — очільника департаменту УДО. Разом з ним затримали іншого полковника. Вони працювали на ФСБ РФ, а саме на 5-ту службу. Планували замах на нашого Президента — Володимира Олександровича Зеленського. За їхнім задумом, виконавців мали підібрати й реалізувати план під час його переходу територією Офісу Президента України», — зазначив Василь Малюк.

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Окрім спроби вбивства глави держави, затримані збирали розвідувальні дані та передавали їх російській стороні. Серед потенційних цілей — начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов та сам Василь Малюк.

Друга операція, за словами голови СБУ, відбулася за участі Агентства внутрішньої безпеки Польщі. У межах спільного розслідування затримали громадянина Польщі, колишнього військового, якого ще в радянські часи завербувала радянська розвідка. Його завданням було фізичне усунення Зеленського в аеропорту Жешув.

«Говорячи про замахи на Верховного Головнокомандувача, слід згадати іншу операцію. І принагідно хочу подякувати Агентству внутрішньої безпеки Польщі — ми реалізували важливе кримінальне провадження спільно з ними. Військовий пенсіонер, поляк, якого завербували десятки років тому, щиро вірив у радянську ідеологію і роками виношував свій намір. Цю «консерву» ворог активізував», — сказав Василь Малюк.

Він також уточнив, що розглядалися різні варіанти замаху — зокрема застосування FPV-дрона або снайперського комплексу. Агента було затримано завдяки спільним діям польських і українських спецслужб.

У 2024 році Служба безпеки України повідомляла, що викрила мережу агентів 5-ї служби ФСБ РФ, які готували вбивство президента Володимира Зеленського, голови СБУ Василя Малюка та очільника розвідки Кирила Буданова.