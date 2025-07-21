СБУ отримало доступ до усіх негласних операцій НАБУ, включаючи спецоперації, — САП

СБУ проводить обшуки у співробітників НАБУ. Фото: СБУ

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що 21 липня зранку Служба безпеки України без офіційного попередження провела перевірку дотримання законодавства про державну таємницю. У САП наголошують, що такий візит суперечить встановленим законодавчим процедурам.

Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебуває у закордонному відрядженні.

У САП вважають, що такі дії можуть поставити під загрозу конфіденційність розслідувань, зокрема щодо топкорупції. Є ризик розголошення даних про оперативні заходи у межах чинних кримінальних проваджень.

У прокуратурі закликають працівників СБУ дотримуватися чинного законодавства, щоб запобігти витоку службової інформації та зриву важливих розслідувань.

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«Закликаємо співробітників СБУ суворо дотримуватися норм чинного законодавства, щоб унеможливити «злиття» інформації та зрив розслідування топкорупційних справ, розпочатих НАБУ і САП», — заявили в САП.

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Вранці 21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора проводять обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро.

Слідчі дії є частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Зазначається, що підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів.

Крім того, СБУ вже затримали Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору.

Водночас у НАБУ вважають обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду.