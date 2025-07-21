СБУ проводить обшуки у детективів НАБУ: у Бюро це назвали незаконними діями

СБУ проводить обшуки у співробітників НАБУ через підозри у зв’язках з РФ. Фото: hromadske

У понеділок, 21 липня, в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора проводять обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомляють низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ, НАБУ та Офісі генпрокурора.

Зазначається, що слідчі дії є частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ. За даними «Української правди», підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів.

Одного з детективів нібито підозрюють у передачі секретної інформації російській стороні через осіб, пов’язаних з оточенням експрезидента Віктора Януковича. Іншого — у веденні незаконного бізнесу з РФ. Одного зі співробітників затримали.

У НАБУ підтвердили, що 21 липня працівники СБУ та Офісу генпрокурора проводять слідчі дії у співробітників бюро. Водночас вказали, що ці дії здійснюються без ухвал суду. Також зазначили, що обставини наразі з’ясовуються. За даними джерел, обшуки проходять у рамках близько 80 епізодів.

СБУ проводить обшуки у співробітників НАБУ через підозри у зв’язках з РФ. Фото: hromadske СБУ проводить обшуки у співробітників НАБУ через підозри у зв’язках з РФ. Фото: hromadske

Нагадаємо, що з весни 2024 року Служба безпеки України затримала понад 700 осіб, причетних до шпигунства, підпалів та вибухів, організованих за вказівкою Росії.