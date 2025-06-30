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За рік СБУ затримала 700 підозрюваних у співпраці з Росією, — FT

Правоохоронці затримали підозрюваних у держзраді. Фото: СБУПравоохоронці затримали підозрюваних у держзраді. Фото: СБУ

З весни 2024 року Служба безпеки України затримала понад 700 осіб, причетних до шпигунства, підпалів та вибухів, організованих за вказівкою Росії.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі Financial Times.

Зазначається, що з 700 затриманих — 175 неповнолітні віком до 18 років. За інформацією ювенальної поліції, лише у травні 2025 року близько 50 українських підлітків повідомили про спроби вербування через месенджери.

За словами Aртема Дехтяренка, більшість завербованих діяли свідомо, проте були й ті, кого обманом втягнули в діяльність на користь ворога.

«Неповнолітні не можуть передбачити наслідків своїх дій, що робить їх особливо вразливими до вербування Росією», — зазначив він.

Спочатку, за даними СБУ, основними завданнями для завербованих були підпали військової техніки та об’єктів енергетичної інфраструктури. Згодом російські спецслужби почали використовувати українців як виконавців диверсій, зокрема з летальними наслідками.

Нагадаємо, що у травні правоохоронці затримали п’ятьох людей, яких підозрюють у передачі інформації російським спецслужбам. Затримання відбулися одночасно в Запоріжжі, Сумах, Миколаєві, а також у Хмельницькій, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях.

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