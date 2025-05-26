Знімали військових на відеореєстратори: у Миколаєві затримали підозрюваних у шпигунстві на користь РФ

Правоохоронці затримали підозрюваних у держзраді. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали п’ятьох людей, яких підозрюють у передачі інформації російським спецслужбам. Затримання відбулися одночасно в Запоріжжі, Сумах, Миколаєві, а також у Хмельницькій, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомили у СБУ.

За даними слідства, ці підозрювані передавали координати об’єктів для ракетних ударів. Наймолодшому з підозрюваних — 16 років, найстаршому — 23.

Серед підозрюваних — студент із Запоріжжя, його знайома з міста та її співмешканець, а також двоє братів із Харківської області. Слідчі вважають, що всі вони були знайомі, але діяли окремо і отримували вказівки від одного координатора через месенджери.

За інформацією правоохоронців, підозрювані встановлювали відеореєстратори в авто неподалік потенційних військових об'єктів і знімати місцевість протягом кількох годин. Потім ці записи передавали далі. Часто вони залишали машину й спостерігали за обстановкою з кафе неподалік.

Підозрюваним оголосили про підозру у державній зраді. Вони перебувають під вартою.

Правоохоронці затримали підозрюваних у держзраді. Фото: СБУ Правоохоронці затримали підозрюваних у держзраді. Фото: СБУ

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала в Миколаєві 53-річного чоловіка, який підозрюється у поширенні проросійську пропаганду та виправдовував збройну агресію РФ.

Також нагадаємо, що суд дав 6 років увʼязнення двом місцевим жителькам, які у вересні 2022 року приймали участь у підготовці до референдуму за приєднання окупованої Миколаївщини до складу Росії.