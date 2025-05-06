Шість років за псевдореферендум: двох жінок на Миколаївщині засудили за співпрацю з окупантами

Борди, якими російські окупанти обвішали підконтрольні їм території, напередодні проведення референдуму. Фото: РосЗМІ

Суд дав 6 років увʼязнення двом місцевим жителькам, які у вересні 2022 року приймали участь у підготовці до референдуму за приєднання окупованої Миколаївщини до складу Росії.

Відповідний вирок 41-річній Ользі Букрєєвій та 33-річній Зіні Алоян виніс Снігурівський районний суд 29 квітня, пишуть «МикВісті».

Згідно матеріалів справи, в серпні 2022 року жінки вступили в злочинну змову з так званим «головою ВЦА Олександрівської ОТГ Баштанського району Миколаївської області» і обійняли посади голови та заступника голови села Промінь на Баштанщині.

З 23 вересня Букрєєва та Алоян разом із окупаційною владою та військовими РФ почали публічну підготовку до проведення незаконного референдуму. Вони сповіщували населення про сам факт проведення референдуму, інформували мешканців громади, як можливих учасників референдуму, готували реєстр (список) виборців з числа місцевих мешканців, проводили агітацію; організовували доставку бюлетенів для проведення референдуму до помешкань.

З 23 по 25 вересня вони провели голосування у Промені. А вже 27 вересня незаконно створене ЦВК відзвітували про за результат у 100%.

Публікація про результати голосування у пабліку РИА Новости Крым від 21.09.2022 року

Як розповіли на суді свідки, голосування спочатку організували у місцевій церкві, там же була й дільниця для голосування. Але до церкви голосувати місцеві села не йшли. Тоді почали подвірний обхід, чим і займались обвинувачені.

Після деокупації населених пунктів обидві, як встановила Служба безпеки України, перебувають на території підконтрольного росіянам Генічеська, періодично їздять у Крим та Краснодар.

Обох жінок визнано винними за частиною 2 статті 28, частиною 5 статті 111-1 КК України та призначено 6 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також посади, пов'язані з наданням публічних послуг, на строк 10 років, з конфіскацією 1/2 майна.

Нагадаємо, що частина Баштанського району включно із містом Снігурівка на Миколаївщині опинилось під контролем російських військ 19 березня 2022 року. За майже 8 місяців окупації росіяни розграбували та вивезли майно із закладів освіти та культури, знищили обстрілами цілі покинуті райони та вчинили низку військових злочинів, які і досі розслідуються правоохоронними органами.

Однак під час окупації 30 вересня представники незаконної російської влади оголосили анексію Херсонської області, куди був включений увесь колишній Снігурівський район, підконтрольний РФ. 5 жовтня Володимир Путін підписав закон про включення до складу Росії чотирьох областей України включно з частиною окупованої Миколаївщини.

Звільнити Снігурівку Збройним Силам України вдалось у листопаді 2022 року.

Детальніше про хронологію можна прочитати у матеріалі «МикВісті» 236 днів окупації, терору та віри на повернення: як ЗСУ звільняли Снігурівку від російських окупантів.