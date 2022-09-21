Российские оккупанты решили «включить» в состав захваченной Херсонской области город Снигиревка и село Александровка Николаевской области, чтобы их жители «проголосовали» на фейковом «референдуме».

Об этом сообщил гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов, пишут подконтрольные Кремлю «РИА Новости».

По его словам, жители оккупированного города и села сами попросили об этом.

— К нам обратились представители села Александровка и Снигиревка освобожденной части Николаевской области и попросили включить их в состав Херсонской области. Теперь они, как административные единицы Херсонской области, будут участвовать в референдуме, — сказал коллаборант.

Напомним, бывший николаевский журналист, сепаратист Юрий Барбашов, выполняющий обязанности председателя оккупационной администрации Снигиревки, заявил, что местные жители «в восторге от референдума», который вскоре планирует проводить Россия.

Отметим, что по данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, участие в референдумах на юге собираются принимать 8-10% жителей.

На сегодняшний день во временно оккупированной Снегиревке Николаевской области остается около 2 тысяч человек. По данным Госстата, в 2020 году в Снигиревке проживало 12 тысяч 432 человека.

Ранее глава оккупационной «Администрации Херсонской области» Владимир Сальдо заявил, что подписал «указ» о проведении «референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации». Его оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября.