Бывший николаевский журналист, сепаратист Юрий Барбашов, исполняющий обязанности главы оккупационной администрации Снигиревки, заявил, что местные жители «воодушевлены референдумом», который вскоре планирует проводить Россия.

Об этом он сказал изданию РИА Новости, подконтрольному Кремлю.

«Жители Снигиревки в Николаевской области воодушевлены скорым референдумом: появилась возможность стать гражданами настоящего государства, а не какой-то структуры, которая под нее мимикруирует», — пишут «РИА Новости».

Юрий Барбашов заявил, что якобы еще в 2014 году николаевцы и жители области в опросе, который проводили сепаратисты, высказались за присоединение к РФ.

— Еще 16 марта 2014 в Николаеве был проведен пробный референдум в виде опроса о присоединении наших территорий к России и восстановлении исторической территории Новороссии. Это был публичный опрос, он широко освещался, происходил в тот же день, что и референдум в Крыму. И ответ жителей Николаева и области был положительным. Сейчас наше население вдохновлено, что появилась наконец возможность стать гражданами действительно государства, а не некой структуры, которая под него мимикрирует. А государства мощного, уважаемого, суверенного, действующего в соответствии с чаяниями своего населения, а не какого-то заокеанского дяди, — сказал он.

Далее Юрий Барбашов начал рассказывать типичные российские нарративы об американской гегемонии, транснациональных корпорациях и влиянии США на Европу. А также заявил о привлекательности статуса гражданина РФ.

— Определенный правовой статус гражданина России очень привлекателен. И очень долго ворота были для жителей Украины не очень приоткрыты, сейчас они открыты настежь. И этой возможностью, я уверен, большинство нашего населения воспользуется, – заявил сепаратист.

Отметим, что по данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, участие в референдумах на юге собираются принимать 8-10% жителей.

На сегодняшний день во временно оккупированной Снегиревке Николаевской области остается около 2 тысяч человек. По данным Госстата, в 2020 году в Снигиревке проживало 12 тысяч 432 человека.

Напомним, Юрий Барбашов неоднократно попадал в поле зрения николаевских правоохранителей. В частности, в 2011 году он был задержан за сбыт и хранение наркотиков, он лечился от наркозависимости.

До революции 2013 – 2014 годов Юрий Барбашов успел поработать журналистом на Николаевском областном телевидении и каналах «Телеком-1» и «МАРТ».

В 2014 году он организовал палаточный городок сепаратистов на братских могилах освободителей Николаева, ездил к сепаратисту Царева, чтобы принять резолюцию о суверенитете «ДНР» и «ЛНР».

Чуть позже он сбежал в боевики в Луганск, где стал ополченцем местной народной республики.