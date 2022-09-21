По данным главы Николаевской ОВ Виталия Кима, участие в референдумах на юге собираются принимать 8-10% жителей.

Об этом он сообщил во время брифинга 21 сентября в Украинском медиацентре, пишут «НикВести».

— По моим данным, на юге Украины не более 10% населения, находящегося на временно оккупированных территориях, собираются принимать участие в референдуме. Данных, сколько процентов из этих 8-10% будут принимать решения по присоединению к России или неприсоединению, у меня нет. Но точно знаю, что юридических последствий этого так называемого референдума быть не может. Это признали все развитые страны. В частности, наши партнеры – Европа и США, – говорит Виталий Ким.

Он также добавил, что россияне будут оказывать давление на жителей оккупированных территорий, чтобы те на референдумах голосовали за присоединение к РФ: «Смысла принимать участие в таких референдумах нет, но ситуация выглядит таким образом, что россияне будут заставлять наших людей и привозить других для того, чтобы создать картинку».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации . Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.

К тому же тринадцать общественных организаций призвали российских военных отказаться от участия в «спецоперации» или сдаться в плен украинской армии.

Ранее глава оккупационной «Администрации Херсонской области» Владимир Сальдо заявил, что подписал «указ» о проведении «референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации». Его оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября.