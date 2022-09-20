Тринадцать общественных организаций призвали российских военных отказаться от участия в «спецоперации» или сдаться в плен украинской армии.

Такое обращение опубликовано на сайте российского движения «Весна».

Его авторы обращают внимание на то, что сегодня российская Госдума приняла закон, вводящий строгие наказания для военных за добровольную сдачу в плен, самовольное оставление части и неисполнение приказов.

— Скорее всего, это ваш последний шанс — и воспользоваться им нужно в ближайшие сутки. Умирать при Путине вы не должны. Возвращайтесь домой — к матерям, женам и детям. Вы нужны в России – тем, кто вас любит. Для власти вы только пушечное мясо, которое пускают в расход без всякого смысла и цели, — говорится в обращении.

Как сообщалось, в Госдуме РФ ввели в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Также внесено наказание за добровольную сдачу в плен (сроком до 10 лет тюрьмы).

Напомним, глава оккупационной «Администрации Херсонской области» Владимир Сальдо заявил, что подписал «указ» о проведении «референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации». Его оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября.

Он также объявил «добровольную» мобилизацию жителей временно оккупированной Херсонщины в ряды российской армии.

На фоне заявлений о псевдореферендумах, присоединении оккупированных территорий Украины к РФ, а также о принятии Госдумой поправок в Уголовный кодекс, на российских биржах наблюдается незаурядный обвал акций.