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Так называемый «председатель ВГА Херсонщины» коллаборант Владимир Сальдо объявил «добровольную» мобилизацию жителей временно оккупированной Херсонщины в ряды российской армии.
Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
Напомним, что так называемый «общественный совет» Херсонской области обратился к «председателю» оккупированного региона с инициативой безотлагательно провести «референдум» о присоединении к России.
Кроме того, Владимир Сальдо заявил о необходимости создания добровольческих батальонов для участия в войне в Украине.
— Считаю необходимым создание и формирование на территории Херсонской области добровольческих батальонов для участия в Специальной военной операции ВС РФ на территории Украины, — заявил он
Следует отметить, что действия российских оккупационных властей грубо нарушают IV Женевскую Конвенцию 1949 года и считаются военным преступлением.
Принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом, статьей 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны. Лица, находящиеся под защитой, не могут быть принуждены выполнять какую-либо работу, предусматривающую их участие в военных операциях.
Ранее сообщалось, что россияне отказались от проведения псевдореферендума в Херсонской области. В то же время оккупанты усилили полицейские и террористические мероприятия в отношении представителей движения сопротивления на временно оккупированных территориях.
Также сообщалось, что во временно оккупированном Энергодаре захватчики передумали проводить псевреферендум в сентябре и перенесли его на ноябрь.
Так называемый «председатель ВГА Херсонщины» коллаборант Владимир Сальдо объявил «добровольную» мобилизацию жителей временно оккупированной Херсонщины в ряды российской армии.
Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
Напомним, что так называемый «общественный совет» Херсонской области обратился к «председателю» оккупированного региона с инициативой безотлагательно провести «референдум» о присоединении к России.
Кроме того, Владимир Сальдо заявил о необходимости создания добровольческих батальонов для участия в войне в Украине.
— Считаю необходимым создание и формирование на территории Херсонской области добровольческих батальонов для участия в Специальной военной операции ВС РФ на территории Украины, — заявил он
Следует отметить, что действия российских оккупационных властей грубо нарушают IV Женевскую Конвенцию 1949 года и считаются военным преступлением.
Принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом, статьей 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны. Лица, находящиеся под защитой, не могут быть принуждены выполнять какую-либо работу, предусматривающую их участие в военных операциях.
Ранее сообщалось, что россияне отказались от проведения псевдореферендума в Херсонской области. В то же время оккупанты усилили полицейские и террористические мероприятия в отношении представителей движения сопротивления на временно оккупированных территориях.
Также сообщалось, что во временно оккупированном Энергодаре захватчики передумали проводить псевреферендум в сентябре и перенесли его на ноябрь.