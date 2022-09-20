Так называемый «председатель ВГА Херсонщины» коллаборант Владимир Сальдо объявил «добровольную» мобилизацию жителей временно оккупированной Херсонщины в ряды российской армии.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Напомним, что так называемый «общественный совет» Херсонской области обратился к «председателю» оккупированного региона с инициативой безотлагательно провести «референдум» о присоединении к России.

Кроме того, Владимир Сальдо заявил о необходимости создания добровольческих батальонов для участия в войне в Украине.

— Считаю необходимым создание и формирование на территории Херсонской области добровольческих батальонов для участия в Специальной военной операции ВС РФ на территории Украины, — заявил он

Следует отметить, что действия российских оккупационных властей грубо нарушают IV Женевскую Конвенцию 1949 года и считаются военным преступлением.

Принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом, статьей 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны. Лица, находящиеся под защитой, не могут быть принуждены выполнять какую-либо работу, предусматривающую их участие в военных операциях.

Ранее сообщалось, что россияне отказались от проведения псевдореферендума в Херсонской области. В то же время оккупанты усилили полицейские и террористические мероприятия в отношении представителей движения сопротивления на временно оккупированных территориях.

Также сообщалось, что во временно оккупированном Энергодаре захватчики передумали проводить псевреферендум в сентябре и перенесли его на ноябрь.