Так называемый «общественный совет» Херсонской области обратился к «председателю» оккупированного региона с инициативой безотлагательно провести «референдум» о присоединении к России.

Об этом пишет издание Бабель, накануне такие же нелегитимные «общественные палаты ДНР и ЛНР» обратились к своим ставленникам с аналогичной просьбой.

Представитель оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк прокомментировала эти заявления оккупантов. Она говорит, что оккупанты «уже заблудились в своих скрепах», исходя из того, сколько раз они изменяли дату проведения псевдореферендума для аннексии оккупированных территорий.

— Начиная с апреля они переносили его уже много раз. Может, они объявят новый календарь, потому что кажется, что им придется сделать его из бюллетеней, – сказала Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что ситуация на южном фронте напряженная, но действия Вооруженных сил Украины результативны.

Ранее херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов, назначенный оккупантами заместителем главы администрации области, заявил, что псевдореферендум о присоединении региона к РФ откладывается , поскольку к нему не готовы местные жители.