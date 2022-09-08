Во временно оккупированном Энергодаре захватчики передумали проводить псевреферендум в сентябре и перенесли его на ноябрь.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

«По предварительной информации, оккупанты отсрочили проведение своего псевдореферендума в Энергодаре на ноябрь вместо начала сентября, как они анонсировали предварительно», - написал он.

Напомним, по информации российской «Базы», псевдореферендум на оккупированных территориях хотят приурочить к «Дню народного единства 4 ноября».

Также 26 августа херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов, назначенный оккупантами заместителем главы администрации Херсонской области, заявил, что псевдореферендум о присоединении региона к РФ откладывается, поскольку к нему не готовы местные жители.

Напомним, что до этого оккупанты планировали провести «референдумы» в оккупированных областях «в единый день голосования» - 11 сентября.