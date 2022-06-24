Москва не оставляет планов на фейковые рефередумы о создании псевдореспублик в оккупированных районах Херсонщины и Запорожья, новой датой псевдо народного волеизъявления назначили 11 сентября.

Такую информацию добыл Центр национального сопротивления.

По собранным данным, оккупанты попытаются провести лжеголосование в так называемый российский «единый день голосования», который приходится на 11 сентября.

В том же сентября россияне надеются открыть отделение своего подсанкционного «Промсвязьбанка».

— В то же время планы оккупантов встречают сопротивление населения. В оккупационных администрациях нет желающих выполнять административную работу. В администрациях захваченных районов Запорожской области работают чиновники из РФ, которых ежемесячно меняют на ротационной основе, — добавляют в ССО.

Напомним, из заложников у российской армии удалось вытащить экс-губернатора Херсонской области Путилова.