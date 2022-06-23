Бывшего главу Херсонской ОГА Андрея Путилова получилось выручить из российского плена.
Об этом написало херсонское издание «МОСТ».
Политик стал заложником оккупантов еще 9 апреля. Что они с ним делали в течение двух с половиной месяцев пока неизвестно.
Сообщается, что Путилов сейчас находится на лечении в Киеве. Его жизни ничего не угрожает.
Напомним, глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко был освобожден из плена российских оккупантов. С момента похищения он пробыл там почти два месяца.
Бывшего главу Херсонской ОГА Андрея Путилова получилось выручить из российского плена.
Об этом написало херсонское издание «МОСТ».
Политик стал заложником оккупантов еще 9 апреля. Что они с ним делали в течение двух с половиной месяцев пока неизвестно.
Сообщается, что Путилов сейчас находится на лечении в Киеве. Его жизни ничего не угрожает.
Напомним, глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко был освобожден из плена российских оккупантов. С момента похищения он пробыл там почти два месяца.