Бывшего главу Херсонской ОГА Андрея Путилова получилось выручить из российского плена.

Об этом написало херсонское издание «МОСТ».

Политик стал заложником оккупантов еще 9 апреля. Что они с ним делали в течение двух с половиной месяцев пока неизвестно.

Сообщается, что Путилов сейчас находится на лечении в Киеве. Его жизни ничего не угрожает.

Напомним, глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко был освобожден из плена российских оккупантов. С момента похищения он пробыл там почти два месяца.