Россияне отказались от проведения псевдореферендума в Херсонской области. В то же время оккупанты усилили полицейские и террористические мероприятия в отношении представителей движения сопротивления на временно оккупированных территориях.

Об этом на брифинге сообщила начальник объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет LB.ua.

— Пока речь о проведении так называемого референдума не идет. Они не могут даже сформировать комиссии, которые работали бы и имитировали этот референдум. Сейчас они сменили риторику и заговорили о составляющей безопасности, потому что им очень опасно и тревожно даже на тех территориях, которые они считали стабильно оккупированными, — заявила Наталья Гуменюк.

В то же время, по ее словам, оккупанты усиливают полицейские мероприятия вокруг Херсона.

— Беря город в кольцо блокпостов и патрулей. Впрочем, срабатывает наш огневой контроль. Район сосредоточения техники и вооружения сегодня ночью был поражен. Несмотря на это внешнее кольцо, – сказала Наталья Гуменюк.

Кроме того, усилены репрессивные методы врага по изысканию представителей движения сопротивления на временно оккупированных территориях.

— Они усиливают полицейские и террористические мероприятия в отношении находящихся там мужчин. Продолжается практика подворовых обходов, изыскание на людях тех же татуировок. То есть практика их действий не меняется. Время от времени они ее усиливают или ослабляют, – сообщила пресс-секретарь.

Напомним, во временно оккупированном Энергодаре захватчики передумали проводить псевреферендум в сентябре и перенесли его на ноябрь.