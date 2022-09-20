На фоне заявлений о псевдореферендумах, присоединении оккупированных территорий Украины к РФ, а также о принятии Госдумой поправок в Уголовный кодекс, на российских биржах наблюдается большой обвал акций.

В частности, упали акции «Газпрома», «Лукойла», «Сбербанка», «Яндекса» и других.

Как сообщалось, в Госдуме РФ ввели в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Также внесено наказание за добровольную сдачу в плен (сроком до 10 лет тюрьмы).

Также напомним, что так называемый «общественный совет» Херсонской области обратился к «председателю» оккупированного региона с инициативой безотлагательно провести «референдум» о присоединении к России.