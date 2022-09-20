В Госдуме РФ ввели в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Также внесено наказание за добровольную сдачу в плен (сроком до 10 лет тюрьмы).

Об этом сообщает пропагандистское российское издание "РИА Новости».

В Госдуму внесли пакет поправок в законопроект о внесении изменений в УК, принятый в первом чтении еще в июле.

В частности, российские депутаты внесли в УК РФ такие понятия как: «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт» и считать отягчающим обстоятельством действия, совершенные не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, а теперь и – «во время мобилизации, военного положения и в военное время».

Также пакет поправок включает в себя статьи, такие как «Добровольная сдача в плен» и «Мародерство».

Таким образом, нововведения будут означать, что за сдачу в плен (в случае отсутствия признаков государственной измены) россиянам будет грозить от 3 до 10 лет лишения свободы, а вот за мародерство – до 15 лет.

Кроме того, будет и более суровое наказание за самовольное покидание части в период «мобилизации» или «военного положения».

Напомним, так называемый «председатель ВГА Херсонщины» коллаборант Владимир Сальдо объявил «добровольную» мобилизацию жителей временно оккупированной Херсонщины в ряды российской армии.