Глава оккупационной «Администрации Херсонской области» Владимир Сальдо заявил, что подписал «указ» о проведении «референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации». Его оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября.

Об этом говорится в заявлении Владимира Сальдо.

— Сообщаю, что согласно указу референдум будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года. Указом определен порядок организации голосования и проведения референдума на территории Херсонской области, а также установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил, - заявил он.

Оккупационные власти также обещают «сделать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность для всех жителей региона» во время проведения незаконного референдума.

Ранее так называемый «председатель ВГА Херсонщины» коллаборант Владимир Сальдо объявил «добровольную» мобилизацию жителей временно оккупированной Херсонщины в ряды российской армии.