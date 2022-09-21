Президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

По его словам, указ уже подписан. Отправление людей на войну Владимир Путин назвал «необходимыми шагами для защиты территориальной целостности».

— Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции, — заявил он.

Напомним, что тринадцать общественных организаций призвали российских военных отказаться от участия в «спецоперации» или сдаться в плен украинской армии.