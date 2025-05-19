У Миколаєві затримали підозрюваного у проросійській агітації пенсіонера

У Миколаєві затримали проросійського інтернет-агітатора. Ілюстраційне фото

Служба безпеки України затримала в Миколаєві 53-річного чоловіка, який підозрюється у поширенні проросійську пропаганду та виправдовував збройну агресію РФ.

Про це повідомляє Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.

Після початку повномасштабного вторгнення чоловіка вже притягували до відповідальності за аналогічну діяльність.

За даними правоохоронців, цього разу він залишав проросійські коментарі під дописами в Telegram, де підтримував дії окупантів, заявляв, що ті нібито борються з «фашизмом» і проводять «денацифікацію» в Україні.

Також підозрюваний користувався анонімним акаунтом, щоб приховати свою діяльність. Проте СБУ встановила його особу, а судово-лінгвістична експертиза підтвердила факт інформаційно-підривної діяльності.

Чоловікові повідомили про підозру за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників. Наразі його взяли під варту. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, суд дав 6 років увʼязнення двом місцевим жителькам, які у вересні 2022 року приймали участь у підготовці до референдуму за приєднання окупованої Миколаївщини до складу Росії.