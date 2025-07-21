Керівника детективів НАБУ підозрюють у бізнесі з Росією
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
10:09, 21 липня, 2025
-
Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора затримали Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору.
За даними СБУ, Руслан Магамедрасулов допомагав батькові продавати до РФ технічну коноплю. Торгівля відбувалась через Дагестан. Також перевіряється, чи мав він зв’язки з російськими спецслужбами та чи передавав їм секретну інформацію, зокрема про слідчі дії.
Слідчі також з’ясували, що батько підозрюваного має російське громадянство, але сам Руслан Магамедрасулов не вказав цього, коли оформлював доступ до держтаємниці. Мати живе у Києві, але отримує пенсію у так званій «ДНР» і публікує проросійські дописи в соцмережах.
Правоохоронці повідомили, що посадовець мав працювати у Дніпрі та координувати роботу НАБУ у прифронтових регіонах, але переважно перебував у Києві. Нещодавно він повернувся з відпочинку на Тенеріфе.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за статтею про пособництво державі-агресору. Слідство триває.
Нагадаємо, що у понеділок, 21 липня, в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора проводять близько 80 обшуків у співробітників Національного антикорупційного бюро.
Слідчі дії є частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ. За даними низки українських ЗМІ, підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів.
Останні новини про: СБУ