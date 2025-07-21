Керівника детективів НАБУ підозрюють у бізнесі з Росією

СБУ підозрює одного з керівників детективів НАБУ у співпраці з РФ. Фото: СБУ

Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора затримали Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору.

За даними СБУ, Руслан Магамедрасулов допомагав батькові продавати до РФ технічну коноплю. Торгівля відбувалась через Дагестан. Також перевіряється, чи мав він зв’язки з російськими спецслужбами та чи передавав їм секретну інформацію, зокрема про слідчі дії.

СБУ підозрює одного з керівників детективів НАБУ у співпраці з РФ. Фото: СБУ СБУ підозрює одного з керівників детективів НАБУ у співпраці з РФ. Фото: СБУ

Слідчі також з’ясували, що батько підозрюваного має російське громадянство, але сам Руслан Магамедрасулов не вказав цього, коли оформлював доступ до держтаємниці. Мати живе у Києві, але отримує пенсію у так званій «ДНР» і публікує проросійські дописи в соцмережах.

Правоохоронці повідомили, що посадовець мав працювати у Дніпрі та координувати роботу НАБУ у прифронтових регіонах, але переважно перебував у Києві. Нещодавно він повернувся з відпочинку на Тенеріфе.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за статтею про пособництво державі-агресору. Слідство триває.

СБУ підозрює одного з керівників детективів НАБУ у співпраці з РФ. Фото: СБУ

СБУ підозрює одного з керівників детективів НАБУ у співпраці з РФ. Фото: СБУ

СБУ підозрює одного з керівників детективів НАБУ у співпраці з РФ. Фото: СБУ

СБУ підозрює одного з керівників детективів НАБУ у співпраці з РФ. Фото: СБУ

Нагадаємо, що у понеділок, 21 липня, в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора проводять близько 80 обшуків у співробітників Національного антикорупційного бюро.

Слідчі дії є частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ. За даними низки українських ЗМІ, підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів.