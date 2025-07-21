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НАБУ прокоментувало обшуки від СБУ: без судових ухвал, у більшості підстава — ДТП

Спецоперація СБУ. Фото: СБУСпецоперація СБУ. Фото: СБУ

У Національному антикорупційному бюро України заявили про численні обшуки, які 21 липня провели СБУ, ДБР та Офіс генерального прокурора щодо їхніх співробітників. У Бюро вважають ці дії безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням.

За офіційною інформацією НАБУ, обшуки стосувалися щонайменше 15 працівників, загалом відомо про понад 70 епізодів. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду.

Як підстави силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах, а також підозри щодо їхніх можливих зв’язків з країною-агресором. У НАБУ наголосили, що ці обставини не пов’язані між собою.

Крім того, СБУ розпочала позапланову перевірку доступу працівників НАБУ до державної таємниці. У Бюро застерігають, що така перевірка може призвести до розголошення інформації про оперативні дії та зірвати розслідування.

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Також триває планова перевірка технічної інфраструктури НАБУ з боку Держспецзв’язку.

У Бюро заявили, що під час одного з обшуків силовики застосували фізичну силу до детектива, хоча той не чинив опору. Наразі проводиться внутрішня перевірка щодо цього інциденту та всіх обставин подій.

Повідомляється, що директор НАБУ, який перебував у службовому відрядженні у Великій Британії, достроково перервав поїздку та повертається до України.

У заяві наголошується: хоча ризик присутності агентів країни-агресора є в усіх державних органах, це не повинно ставати приводом для блокування діяльності цілих установ.

«Ризик присутності агентів впливу країни-агресора залишається актуальним для будь-якого органу влади. Проте це не може бути підставою для зупинення роботи всієї інституції», — наголосили в НАБУ.

Нагадаємо, що у понеділок, 21 липня, в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора проводять обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро.

Слідчі дії є частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ. За даними низки українських ЗМІ, підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів.

Крім того, СБУ вже затримали Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору.

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