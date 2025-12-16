Думав, що допомагає: у Києві чоловік підпалив «Укрпошту», намагаючись уникнути покарання від псевдосиловика СБУ

Відділення «Укрпошти» після підпалу. Фото: Facebook / Київська міська прокуратура

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 25-річному чоловіку, який підпалив відділення «Укрпошти». За даними слідства, той був переконаний, що виконує завдання Служби безпеки України.

Як повідомили столична прокуратура та поліція, звернення щодо пожежі в поштовому відділенні надійшло до Деснянського управління поліції. На місці поліцейські встановили, що займання сталося внаслідок умисного підпалу.

Згодом правоохоронці встановили особу ймовірного організатора злочину — 25-річного мешканця Житомирської області, який приїхав до Києва на заробітки та працював автослюсарем у місцевій майстерні.

Слідство з’ясувало, що напередодні друг затриманого познайомився в соцмережах із дівчиною та планував із нею зустріч. Згодом йому зателефонував невідомий, який представився співробітником Служби безпеки України. Псевдосиловик заявив, що їхня нова знайома нібито працює на Росію, а спілкування з нею може обернутися для чоловіка кримінальною відповідальністю.

У Києві чоловік підпалив «Укрпошту» за наказом псевдопрацівника СБУ. Фото: Нацполіція Київської області У Києві чоловік підпалив «Укрпошту» за наказом псевдопрацівника СБУ. Фото: Нацполіція Київської області

Аби «уникнути проблем», шахрай запропонував товаришу виконати завдання — підпалити поштове відділення, де начебто працює спільник цієї дівчини. Підозрюваний погодився допомогти і замість друга облив вхідні двері відділення «Укрпошти» легкозаймистою сумішшю та підпалив їх.

Наразі йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

