СБУ відповіла на звинувачення САП: дії законні, доступу до таємних матеріалів не було
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- Даріна Мельничук
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16:00, 21 липня, 2025
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У Службі безпеки України заявили, що не отримували доступу до негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це звинувачення назвали «безпідставними й маніпулятивними».
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що 21 липня СБУ розпочала перевірку щодо дотримання законодавства про державну таємницю в САП. У повідомленні наголосили, що діють виключно в межах чинного законодавства, відповідно до статті 37 Закону України «Про державну таємницю».
«Співробітники Служби безпеки України не отримували доступу до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП. Перевірка СБУ не передбачає ознайомлення зі змістом таких документів», — йдеться у повідомленні.
Також у СБУ підкреслили, що проведення невідкладних слідчих дій без ухвали суду можливе за законом — у випадках, коли отримання такої ухвали може призвести до витоку інформації та зашкодити спецопераціям, зокрема в справах про співпрацю з РФ.
Більше про обшуки
Вранці 21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора проводять обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро.
Слідчі дії є частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Зазначається, що підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів.
Крім того, СБУ вже затримали Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору.
Водночас у НАБУ вважають обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду. Як підстави силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах.
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж повідомили про аналогічну перевірку. Та наголосили, що такі візити суперечать встановленим законодавчим процедурам.
Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебувало у закордонному відрядженні.
Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом працівникам Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з участю в дорожньо-транспортних пригодах, унаслідок яких постраждали люди.
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