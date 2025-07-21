ДБР повідомило про підозру трьом працівникам НАБУ через скоєння ДТП

ДБР розслідує три ДТП за участі співробітників НАБУ. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом працівникам Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з участю в дорожньо-транспортних пригодах, унаслідок яких постраждали люди.

Як повідомили в ДБР, в одній з аварій співробітник НАБУ виїхав на перехрестя, не надавши перевагу іншому авто, що рухалося головною дорогою. В результаті зіткнення автомобіль правоохоронця продовжуючи рух виїхав за межі проїзної частини та наїхав на пішохода. Постраждалому ампутували ліву ногу.

В іншому випадку на трасі Київ — Одеса ще один працівник Бюро не дотримався безпечної швидкості під час випередження, виїхав за межі дороги та врізався в автозаправку. Пасажирка зазнала важких травм, зокрема численних переломів, черепно-мозкової травми та розриву селезінки.

У третій ситуації співробітник НАБУ, перебуваючи за кермом службового авто, у Києві скоїв наїзд на жінку, яка переходила дорогу пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора.

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Всім трьом посадовцям повідомили про підозру за частиною 2 та частиною 1 статт 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження).

Наразі вирішується питання про запобіжні заходи. Щодо двох із фігурантів прокуратура проситиме суд про взяття під варту. У разі доведення вини кожному з них загрожує до восьми років позбавлення волі.

Більше про обшуки

Вранці 21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора проводять обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро.

Слідчі дії є частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Зазначається, що підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів.

Крім того, СБУ вже затримали Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору.

Водночас у НАБУ вважають обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду. Як підстави силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж повідомили про аналогічну перевірку. Та наголосили, що такі візити суперечать встановленим законодавчим процедурам.

Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебувало у закордонному відрядженні.