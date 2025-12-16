У СБУ заявили, що знайшли пістолет, із якого стріляли у Парубія

СБУ знайшли пістолет Макарова, з якого стріляли у Парубія. Фото: СБУ

Під час розслідування правоохоронці Служби безпеки України знайшли пістолет Макарова, з якого вбили ексcпікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Зазначається, що вогнепальна зброя з глушником нібито знаходились у спеціально облаштованій схованці в лісу, яку підозрюваний Михайло Сцельніков нібито облаштував після вбивства Андрія Парубія. За словами СБУ, результати експертиз підтвердили, що смертельний постріл у народного депутата зробили саме з цього пістолета. Крім того, на самій зброї наче б то виявили сліди ДНК обвинуваченого.

Генеральний прокурор України у свою чергу повідомив, що слідство також отримало відеозапис, на якому підозрюваний облаштовує схрон у лісовій місцевості та «звітується» своєму кураторові з Росії.

За словами самого фігуранта справи, знайдену зброю у подальшому він планував знову використати для подальших замовних убивств на території України.

— Що завгодно, але ствол я не хотів віддавати… Ну якщо би так сталися обставини щоб знову стріляти, я би його залишив би. У нас же кандидатів, багато. Ну з нашої влади, якщо хтось є… — пояснив він свою позицію.

Також, як розповів Руслан Кравченко, правоохоронці отримали нові докази, які свідчать про вчинення підозрюваним й низки злочинів проти основ національної безпеки України. Михайло Сцельніков нібито передавав інформацію про розміщення та переміщення підрозділів Збройних Сил Україні та іншу розвідувальну інформацію російській армію. Окрім цього, за інформацією СБУ, задокументовано, як обвинувачений заперечував факти війни та виправдовував дії російських військ у Бучі.

У зв’язку з цим підозрюваному додатково оголосили підозри за частиною 2 статті 111 (державна зрада), частиною 1 та частиною 3 статті 436-2 ( виправдовування збройної агресії РФ) Кримінального кодексу України.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія

Нагадаємо, у Львові 30 серпня вбили Андрія Парубія — колишнього голову Верховної Ради України.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у Львові провели спеціальну операцію «Сирена» для пошуку нападника. Там підтвердили, що стрілець кілька разів вистрілив у Парубія, внаслідок чого політик загинув на місці.

Згодом виявилося, що за пів року до вбивства колишній голова Верховної Ради України та нардеп Андрій Парубій, якого застрелили у Львові 30 липня, просив надати йому державну охорону.

Вже протягом перших 36 годин після вбивства поліція показала кадри затримання підозрюваного у вбивстві Парубія. Тоді Служба безпеки України заявила про можливу причетність російських спецслужб до організації вбивства народного депутата Андрія Парубія.

2 вересня підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався журналістам у скоєному під час судового засідання. Він назвав свої дії «помстою особисто українській владі». У п’ятницю, 24 жовтня, Галицький районний суд Львова продовжив його запобіжний захід.

Центральна виборча комісія України визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою. Це сталося після того, як Верховна Рада достроково припинила повноваження Андрія Парубія.

Згодом, Андрію Парубію посмертно присвоїли звання Героя України.