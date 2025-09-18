Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Тетяна Чорновол отримає мандат у Верховній Раді замість Андрія Парубія

УНІАН/Прядко ДенисТетяна Чорновол. Фото: УНІАН/Прядко Денис

Центральна виборча комісія України (ЦВК) визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою. Це сталося після того, як Верховна Рада достроково припинила повноваження Андрія Парубія, якого вбили у Львові 30 серпня.

Про це повідомили на сайті Центральної виборчої комісії.

ЦВК визнала Тетяну Чорновол народною депутаткою за списком партії «Європейська Солідарність». Вона була 27-ма у списку партії.

Тетяна Чорновол — українська журналістка та громадська діячка. У минулому скликанні парламенту вона була членкинею фракції «Народного фронту» та входила до комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

З початком повномасштабного вторгнення Тетяна Чорновол долучилася до 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців та брала участь у бойових діях.

Смерть Андрія Парубія

Нагадаємо, у Львові 30 серпня вбили Андрія Парубія — колишнього голову Верховної Ради України.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у Львові провели спеціальну операцію «Сирена» для пошуку нападника. Там підтвердили, що стрілець кілька разів вистрілив у Парубія, внаслідок чого політик загинув на місці.

Згодом виявилося, що за пів року до вбивства колишній голова Верховної Ради України та нардеп Андрій Парубій, якого застрелили у Львові 30 липня, просив надати йому державну охорону.

Вже протягом перших 36 годин після вбивства поліція показала кадри затримання підозрюваного у вбивстві Парубія. Тоді Служба безпеки України заявила про можливу причетність російських спецслужб до організації вбивства народного депутата Андрія Парубія.

2 вересня підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався журналістам у скоєному під час судового засідання. Він назвав свої дії «помстою особисто українській владі».

Також у Миколаєві відбулася панахида за загиблим колишнім головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм. На акції зібралося близько двох десятків людей.

